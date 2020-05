Grote woede over uitreiken Pim Fortuyn Prijs aan Jort Kelder: ‘Clown van het establishment, meer is hij niet!’

Vandaag werd bekend dat de NPO-radio- en televisiemaker Jort Kelder de Pim Fortuyn Prijs heeft gewonnen, een oorkonde voor een invloedrijke ‘fortuynesque’ dwarsdenker. Lang niet iedereen is het erger eens met die beloning. Onder meer een FVD-europarlementariër noemt het “zeer onterecht.”

De door Joost Eerdmans voorgezeten jury van de Pim Fortuyn Prijs heeft vandaag bekendgemaakt dat NPO-presentator Jort Kelder de award heeft gewonnen voor meest ‘fortuynesque’ Nederland. Hij volgt daarin onder anderen Ebru Umar en Afshin Ellian op. De jury is vol lof over de bretelsdragende mediaproducent:

“Volgens de jury verdient Kelder de onderscheiding omdat hij “zich met verve mengt in het nationale debat. Hij probeert met flair, elegantie en inhoud een kritisch verhaal neer te zetten”, met name over de coronamaatregelen. ,,Ten tijde van de lockdown brak hij als eerste publiekelijk een lans voor het overleven van de economie en een snelle lock-out.”

Lang niet iedereen is het echter eens met het feit dat Kelder dit jaar de prijs gewonnen heeft. Derk Jan Eppink, europarlementariër namens Forum voor Democratie, vindt het niet in de haak dat de voormalig hoofdredacteur van Quote de prijs in ontvangst neemt: “Volstrekt ten onrechte. Pim ging tegen de stroom in; betrokkene surft erop mee,” laat Eppink weten.

Maar ook een hoop minder bekende Nederlanders spuwen hun gal op de in hun ogen onterechte prijsuitreiking. Eddie Rieswijk vindt: “Jort Kelder dwarsdenker des Vaderlands…..pleur op! Clown van het establishment, meer is hij niet!” Defensie-klokkenluider Sandra Vogelaar noemt de jury zelfs “mafketels” vanwege de uitreiking: “Nou, die prijs kan definitief de prullenbak in. Wat een farce! Jort Kelder staat voor alles waar Fortuyn wist dat hij tegen moest strijden.”

Zeevaarder Piet Heyn meent: “Dit is ziek en buiten alle proporties”, en de in Frankrijk woonachtige makelaar Josephine van Eersel vindt het een “schande“: “De man is kneiterlinks, hij mocht Pim niet eens.” Ene “Mindspin”, tenslotte, is van mening dat Kelder de prijs niet verdient omdat hij slechts “ongefundeerd roeptoetert.”