Hahaha! DENK relt zichzelf compleet KAPOT, zet fractievoorzitter Farid Azarkan uit de partij: ‘Openlijke rebellie!’

Ze zijn bij DENK nog lang niet klaar met zichzelf de afgrond in ruziën, zo blijkt vandaag uit een binnengekomen verklaring van de officieuze Nedermarokkanen en -turkenpartij. Het partijbestuur onder leiding van wodka-coladrinker Selçuk Öztürk royeert de huidige fractievoorzitter Farid Azarkan wegens “rebellie” en het niet nakomen van financiële verplichtingen.

Post! Bij media-organisaties plofde vanochtend deze e-mail op de digitale deurmat. Het was een lang relaas van DENK-Kamerlid Selçuk Öztürk, die zijn macht als partijvoorzitter gebruikt om iedereen die hij niet vertrouwt kalt te stellen. Eerder al deed hij dat met mede-partijoprichter Tunahan Kuzu, door hem via de pers aan de haaien te voeren wegens een buitenechtelijke affaire.

En nu moet ook Farid Azarkan, die geldt als loyalist van Tunahan Kuzu, het ontgelden. In vijf alinea’s wordt de reputatie van het DENK-Kamerlid volledig de grond ingeboord. Hij zou “open rebellie” hebben gepleegd, de voorzitter geprobeerd te ‘framen’ wegens een eigen fout, een verzoening saboteren, lokale partijvertegenwoordigers intimideren en zijn financiële verplichtingen niet nakomen.

Lezen en smullen:

De kans op een fatale en definitieve breuk die het einde van DENK inluidt bij de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar lijkt hiermee aanzienlijk gestegen. De partij heeft nog 11 maanden om dit recht te breien op een manier die dermate bevredigend is dat de achterban wél gewoon naar de stembus gaat in maart 2021. Of dat ook gaat gebeuren, met een partij die nu op de proppen komt met een 21e eeuwse variant op de Hoekse en Kabeljauwse twisten (we zullen het de Shoarma- en Baklavatwisten noemen)?

We helpen het de heren Kuzu, Öztürk en Azarkan hopen! Of eigenlijk: nee, niet. Blijf maar gewoon lekker weg.