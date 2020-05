Hoera! Referendumsloper en verkiezinguitsteller Kajsa Ollongren: ‘Ik word GEEN D66-lijsttrekker!’

De nieuwe lijsttrekker van D66? Dat zal geen Kajsa Ollongren worden, zo leerden we eerder vanavond. Iedereen die hecht aan een kritishce pers, democratie en vrije verkiezingen kan dus een zucht van opluchting uitblazen!

Nederland ontsnapt aan een grote antidemocratische ramp: D66-minister Kajsa Ollongren (bekend van het bestempelen van tegenstanders in de pers als junknieuws, van het vermoorden van het raadgevend referendum en van het ‘filosoferen’ over het uitstellen van Tweede Kamerverkiezingen) wordt in ieder geval níét de nieuwe lijsttrekker van haar partij bij de aankomende verkiezingen. De strijd om het lijsttrekkerschap barst aanstaande dinsdag los, maar dus zonder Ollongren.

Eerder vanavond sloot ze zichzelf uit van deelname aan de race aan de talkshowtafel bij M. Haar bezoek daar had sowieso al wat voeten in de aarde. Niet alleen omdat er tegenwoordig zowat iedere dag D66’ers aanschuiven bij NPO-praatprogramma’s M en Op1 – maar ook omdat de producent van de opvolger van De wereld draait door niemand minder is dan de levenspartner van Kajsa Ollongren.

De altijd onpartijdige Ton F. van Dijk (die eerder deze week nog FVD-medewerker Freek Jansen te grazen nam) richtte vlak voor de uitzending zijn pijlen op D66 en Ollongren. Van Dijk: “Waarom snapt Kajsa Ollongren niet dat je overal je verhaal kunt vertellen, maar beter niet bij het programma dat door je eigen partner wordt gemaakt? Na speculeren over uitstel verkiezingen weer zo’n gebrekkige antenne.”

Dat het interview met de minister van binnenlandse zaken ook al geen kritische vragen bevatte, deed bij de HP/De Tijd-journalist het ernstigste vermoeden.

Aan de partijdigheid van NPO-talkshows valt nog swel het één en ander te verbeteren. Maar een ander ding is óók duidelijk: de griezeligste minister die Nederland in tijden gehad heeft, staat alweer met één been buiten de Nederlandse politiek. En dat is best een feestje waard…. YES!