Jesse Klaver claimt dat GL tegen biomassa is, wordt voor paal gezet met allerlei pro-biomassa GL-wethouders

Gisteravond kon iedereen zijn netvlies een feestmaal gunnen door Jesse Klaver af te zien als een gieter in het tv-programma De hofbar van Rutger Castricum. Heel monter vertelde Klaver dat hij en zijn partij tegen biomassa te zijn, om direct daarna te worden tegengesproken door zijn eigen Kamerleden en wethouders.

Bij @GroenLinks spreekt men elkaar tegen over hun standpunt over #biomassa. @fenokkio: “@jesseklaver blijft roepen: “We zijn tegen biomassa.” Maar binnenskamers doen ze alles wat mogelijk is om de bouw van biomassacentrales door te laten gaan.” #Hofbar. Nu op @NPO2 pic.twitter.com/vHIuZ7MkCs — De Hofbar (@DHofbar) May 19, 2020

Zo ongeveer de heilige graal van het duurzaamheidsdebat is de biomassacentrale. Op papier nodig om alle de verduurzaming van de energievoorziening tot een kloppend geheel te maken, maar in de praktijk is het nog rampzaliger dan kolen, olie en gas. Hele Baltische oerbossen worden door de verbrandingsoven gehaald.

Reden dan ook voor dé pro-duurzaamheidspartij van Nederland, GroenLinks, om afstand te nemen van deze nep-groene energie. Aan Jesse Klavers lijf geen biomassa-polonaise! Dat bevestigt hij dan ook graag bij PowNed-verslaggever Rutger Castricum, alhoewel hij het wel ‘verbazingwekkend’ vindt.

Zo, duidelijk. GroenLinks tegen biomassa.. klaar?! Nee, want de partij speelt een heel dubieus en dubbelzinnig spelletje. Want GroenLinks-wethouders blijken juist de grootste biomassa-lovers van heel Nederland, zo legt de aan de Universiteit Leiden werkzame Fenna Swart uit. En dan heb je ook nog GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee, die biomassa onontbeerlijk vindt – dat bevestigt hij zelfs voor de camera’s van Castricum.

En wat doet Jesse Klaver als hij geconfronteerd wordt met dat alles? Dan duikt hij, weet hij er ineens niets vanaf, zegt hij nog weinig en klaagt hij dat hij ‘overvraagd’ wordt. Hij spartelt als een vis op het droge. En we weten nog niet wat GroenLinks nu wil met biomassa: gaan ze het helpen afschaffen, of willen ze het verder promoten?

Dat is een zorg voor later. Voor nu: dit is een naar adem snakkende Jesse Klaver, subliem gefileerd door PowNed-Rutger!