Kijk dan: antisemitische malloten plegen opnieuw aanslag op Joodse restaurant HaCarmel

Vandaag hebben onverlaten opnieuw toegeslagen bij de pui van het Israëlische restaurant HaCarmel in Amsterdam. De ruit werd aan gruzelementen geslagen en een vlag van de Joodse staat werd toegetakeld. De politie moest er aan te pas komen.

Opnieuw is het restraurant HaCarmel in Amsterdam het doelwit geworden van een aanslag van onverlaten. Alhoewel het motief van de, gelukkig gearresteerde, dader nog onbekend is kunnen we er wel naar gissen: HaCarmel is namelijk een Joods restaurant waar een Israëlische vlag voor de ruit staat.

En dan weet je het wel: voor enkele Palestijnse gekkies is dat aanleiding genoeg voor vernieling en zelfs poging tot brandstichting. Eén positief feit. De dader zit inmiddels op het politiebureau de hete peper uit z’n tranende ogen te peuteren, aldus de politie:

“Er is zojuist een vernieling gepleegd op een restaurant op de Amstelveenseweg. De politie heeft één verdachte aangehouden. Tijdens de aanhouding heeft een agent pepperspray gebruikt.”

Maar het restaurant ziet er niet best uit, zo begrijpen we van de Amsterdamse FVD-fractievoorzitter Annabel Nanninga:

Onze fractiemedewerker is ter plaatse.. de Israëlische vlag hangt door de kapotte ruit. 😩 pic.twitter.com/GhDerGRXBI — Annabel Nanninga (@ANanninga) May 8, 2020

HaCarmel is in een aantal jaar tijd inmiddels het doelwit geworden van een hele reeks aan gewelddadige incidenten. Die onzin begon in 2017, en ging heel 2018 gewoon door. En anno 2020 zijn de eigenaren van het restaurant nog altijd niet verlost van lui die menen dat ze het recht hebben om een horeca-etablissment kort en klein te slaan omdat ze er Israëlische gerechten serveren. Of nog erger: omdat ze het zelfs niet kunnen verkroppen dat het restaurant in eigendom is van Joden.