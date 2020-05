Kijk dan! Jumbo-schnabbelaar Frank Lammers jankt over FVD-coalitie in Brabant: ‘We worden dorre, droge provincie!’

Volgens Frank Lammers, bekend als de sullige gezinsman uit de Jumbo-reclames, gaat Noord-Brabant een dorre en droge provincie worden nu een nieuwe coalitie aan de macht is met daarin ook Forum voor Democratie. Als de Brabanders niet nú ingrijpen, gaat het rechtse bestuur alle musea en festivals afschaffen! Of iets dergelijks.

Jawel! De democratie heeft vorig jaar gesproken en de rechtse partijen (CDA, VVD, FVD, Lokaal Brabant) in de provincie Noord-Brabant aan een meerderheid geholpen. Het is dan niet meer dan logisch én democratisch dat zij ook het bestuur gaan vormen, en iets meer dan een jaar later is dat dan ook een feit geworden. Maar democratie is maar een gebrekkig systeem, als het aan verongelijkte linkse BN’ers ligt, als je gewoon op basis van je bekendheid óók je politieke zin kan doordrukken.

Dat laatste wordt momenteel gepoogd door Frank Lammers, die menig halfbakken NPO-productie en een hele serie tv-spotje voor supermarktketen Jumbo op zijn cv heeft staan. Hij is totaal niet blij met het nieuwe provinciebestuur met daarin ook twee Forum voor Democratie-gedeputeerden, vertelt de acteur. Want dankzij hen gaat de provincie dor en droog worden. Sterker nog: als de Brabanders niet meteen eisen dat er verandering optreedt, dan zullen “onze musea, onze toneelgezelschappen, onze festivals en noem het maar op allemaal verdwijnen.” Juist ja. Want die draaien allemaal en alleen op de provincie.

Maar Lammers gaat verder: door die afschaffing van die ‘tweede levensbehoefte’ zal Noord-Brabant zich niet meer van de apen kunnen onderscheiden, zo deelt hij mee.

Het moge dus duidelijk zijn: ook Frank Lammers is toegetreden tot de kaste van dram-BN’ers, waar Freek de Jonge en Sander Schimmelpenninck al jaren erelid van zijn. Gefeliciteerd!