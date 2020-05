Kijk! Onsportieve GL-bestuurder Rik Grashoff in Brabant moet plaatsmaken voor FVD, en dus: ‘Openlijk racisme!’

Vandaag was dan de eerste werkdag van het nieuwe Brabantse bestuurscollege, inclusief Forum voor Democratie. Kennelijk reden voor vertrekkend GroenLinks-gedeputeerde Rik Grashoff om nog even een laatste venijnige aanval te plaatsen. Het was “laag en onheus,” aldus Leefbaar Rotterdam-leider Joost Eerdmans.

Bij zijn afscheid als bestuurder van de provincie Noord-Brabant heeft GroenLinks-gedeputeerde Rik Grashoff hard uitgehaald naar Forum voor Democratie. Een partij die hij hekelt wegens zogeheten “flirts met extreem-rechts” en “racistische uitspraken” van partijleider Thierry Baudet.

Normaalgesproken is zo’n slotoptreden een aimabele en harmonieuze machtsoverdracht, zoals die verlopen in democratische samenlevingen. Maar zich neerleggen bij de wil van een meerderheid van de Brabantse Staten was lastig voor Grashoff, die de ceremonie liever aangreep voor wat slidings op Thierry Baudet en Forum voor Democratie.

Leefbaar Rotterdam-leider Joost Eerdmans kent Rik Grashoff nog van zijn korte periode als wethouder in Rotterdam. Hij heeft dan ook geen goed woord over voor deze man én de manier waarop hij vandaag in Den Bosch zijn “frustratie botvierde”. Eerdmans:

“Geflopt als GroenLinks wethouder in Rotterdam, na 1 jaar weg als gedeputeerde Brabant (waar hij weigerde naar toe te verhuizen) en dan tijdens je afscheid op zo’n lage en onheuse wijze je frustratie botvieren op een nieuw Brabants college en winnaar FVD. Niveautje hoor, Rik Grashoff.”

Eerdmans verzuimt daar echter nog wel wat wapenfeiten te vermelden. Zoals dat Grashoff z’n lidmaatschap van de Tweede Kamerlid moest neerleggen nadat hij een schokkende buitenechtelijke affaire had gehad met zijn partijvoorzitter, die hem in 2017 ook op een verkiesbare plek had geplaatst bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen. Ook meende de doorgedraaide Grashoff pakweg een jaar geleden nog dat hij de NOS moest aanvallen. Reden? De omroep zou extreem-rechts en “eng populistisch” salonfähig maken.

Kortom: weinig Brabanders gaan deze GroenLinkser uit Zuid-Holland missen als bestuurder van hun provincie. Zomaar een gokje, hoor!