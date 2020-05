KIJK! Wybren van Haga en Thierry Baudet praten over overstap Van Haga naar FVD: ‘De VVD gaat linksaf!’

Exclusief bij DDS: Thierry Baudet en Wybren van Haga praten over waarom laatstgenoemde zich heeft aangesloten bij Forum voor Democratie. Hij vertelt over het feit dat de VVD ondernemers in de steek heeft gelaten en in brede zin “linksaf gaat.”

Een nieuwe video, exclusief bij De Dagelijkse Standaard: het hoe en waarom van de overstap van onafhankelijk Kamerlid Wybren van Haga naar Forum voor Democratie. In een openhartig gesprek in de FVD-televisiestudio vertelt Van Haga – of ‘Wim’, zoals Baudet hem kennelijk al mag noemen – over waarom hij lid is geworden van FVD.

Van Haga noemt het “de dag waarvan iedereen wist dat hij zou komen, denk ik.” Maar ondanks die uiteindelijke overmijdelijkheid, kwam die overstap er niet zomaar: “Ik ben 38 jaar lid geweest van de VVD”, aldus het Kamerlid: “Altijd een loyale partijbroeder,” en “altijd op de rechterflank.”

En in dit laatste ging het uiteindelijk mis. “De partij gaat linksaf, en ik loop rechtdoor,” vindt Van Haga. Met Baudet bespreekt hij de onderwerpen waarop hij in de VVD-fractie felle discussie heeft gevoerd met de partijtop. Hij noemt het klimaatakkoord en het Marrakeshverdrag. En ook ondernemers worden tegenwoordig door de ‘liberalen’ gepiepeld, vindt Van Haga: “De laatste paar jaar spreek ik eigenlijk geen ondernemers meer die niet de overstap naar Forum hebben gemaakt.” Dat is lastig campagnevoeren, als je natuurlijke achterban je flyers niet wil aanpakken.

Daarom dus deze “bijzondere samenwerking” met Forum voor Democratie. De twee heren blijven hun eigen fracties aanvoeren, maar ze kunnen elkaar tijdens belangrijke Kamerdebatten wel gaan “versterken.” Daarnaast kunnen ze elkaar vervangen wanneer in de Tweede Kamer diverse debatten op hetzelfde moment gevoerd worden.

Baudet is er zichtbaar tevreden mee: “Welkom als nieuw lid, Wim!”