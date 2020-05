Kijk! Zelfs D66 moet toegeven: ‘Best mogelijk dat de Europese Unie in verval raakt!’

De EU presenteert zichzelf graag als onoverwinnelijk, onvermijdelijk en omnipotent. Maar hoe terecht is de reputatie die de Brusselaren zichzelf aanmeten nu eigenlijk? Zelfs bij de complete pro-Europapartij D66 moeten ze toegeven: het is best mogelijk dat de EU afkalft en langzaam verdwijnt.

“The decline of the European Union is possible, yes…it will not be explosion but [an] erosion…but it’s in our own hands”@SophieintVeld says that despite the unprecedented pressure put on the EU by #coronavirus, people recognise the need for unityhttps://t.co/ExaDwzDuiA pic.twitter.com/yYvyw5jDvD — BBC HARDtalk (@BBCHARDtalk) May 5, 2020

Kennen we D66-europarlementariër Sophie in ’t Veld nog? Je weet wel: die dame van zonder eisen te stellen de portemonnee trekken voor Italië, Brexit frustreren, en islamisme in de Verenigde Staten ondersteunen. Ze is weer eens met haar giechel op tv, de rechterhand van de partij van Guy Verhofstadt in het Europese Parlement.

Maar ditmaal geen Europese luchtkastelen of linkse hetzes. Nee, In ’t Veld is geland op aarde en is ineens best realistisch. Ze zegt dat – in tegenstelling tot wat de meeste van haar politieke vrienden denken – de EU helemaal niet zo onoverwinnelijk is als zij denken. Dus dat de landenclub in verval raakt, is prima mogelijk.

Dat zegt In ’t Veld tegen de BBC in het programma HARDtalk:

“Kijk, het verval van de Europese Unie is mogelijk. Ja, het is mogelijk. Ik geloof niet zoals veel mensen zeggen dat het overdreven is en het nooit staat te gebeuren. Deze mensen denken dat het zou gebeuren als een grote ontploffing. Maar het zal geen ontploffing zijn, maar een erosie.”

Bekijk het filmpje maar, en besef: ze beginnen bang te worden daar in Brussel. Maar natuurlijk: het is nog veel te vroeg om de champagne te ontkurken. Toch kan het totaal geen kwaad om alvast een flesje koud te leggen, nietwaar?