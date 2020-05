Kneiterlinkse VN willen niet-genderneutrale taal censureren: ‘Zeg geen boyfriend en girlfriend, maar partner!’

Als het aan de Verenigde Naties ligt, gaat de hele wereld middenin een dodelijke pandemie eens de échte problemen van deze wereld aanpakken: zogenaamde genderconformistische taal uitbannen. Want zoals we allemaal weten: mensen die hun geliefde husband of wife noemen, dát zijn de echte rotzakken van deze wereld!



Terwijl in zo’n beetje de hele wereld (op Nieuw-Zeeland na, misschien!) het coronavirus nog dagelijks enorme dodentallen produceert, zijn de Verenigde Naties alvast bezig met dat andere levensgrote probleem op te lossen. Honger? Nee. Armoede? Ook niet. Oorlog? Weer mis.

Nee, het gaat om die zogenaamde haatdragende teksten die wij – gasp! – niet-genderneutrale taal noemen. Via social media pusht de wereldwijde organisatie, waar ook Nederland aan meebetaalt, het idee dat we door bepaalde woorden een mannelijke of vrouwelijke bijklank mee te geven ontzettend seksistisch bezig zijn. En dus moeten bepaalde termen rücksichtlos worden uitgeroeid:

“Wat je zegt doet er toe,” voegt de VN er nog aan toe: “Help een gelijkwaardigere wereld te scheppen door genderneutrale taal te bezigen als je niet zeker bent van iemands geslacht of als je refereert aan een groep.”

Opvallend genoeg wil de nota bene wereldwijde organisatie kennelijk alleen het Engels aanpakken, terwijl er wereldwijd veel meer talen gesproken worden. Grappig genoeg zijn enkele van de voorbeelden al sinds mensenheugenis ‘genderneutraal’ in het Nederlands. Want mankind is bij ons gewoon de mensheid. En een policeman gewoon een politieagent, wat ook prima werkt voor een vrouw. Congressman is daarbij zelfs een term die alleen op Amerika van toepassing is: wij noemen dat gewoon een parlementariër of een Kamerlid – beide termen zijn prima genderneutraal.

Oppositiepartij Forum voor Democratie twijfelt in ieder geval openlijk aan de prioriteiten van het in New York en Zwitserland gevestigde instituut. “Leden van de VN-Mensenrechtenraad in 2020: Afghanistan, Pakistan, Somalië, Eritrea, Soedan,” zegt de partij op Twitter: “Maar blijf vooral Westerlingen op Twitter vertellen dat ze geen “boyfriend” en “girlfriend” meer mogen zeggen, VN. Dat is vást het echte probleem.”