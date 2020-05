Lachen! DENK-burgeroorlog woekert voort: royement Azarkan teruggedraaid door interne commissie

De chaos bij DENK is nu pas écht compleet: Farid Azarkan, die kort geleden werd geroyeerd door partijvoorzitter Öztürk, is weer terug bij de partij. Een beroepscommissie binnen DENK heeft geoordeeld dat het besluit om de fractievoorzitter uit de partij te zetten moet worden teruggedraaid.

Eén ding is zeker: in Roermond is één Turks-Nederlandse parlementariër nu z’n vuisten aan het kapotslaan op een muur. Want het plannetje van DENK-partijvoorzitter Selçuk Öztürk om fractievoorzitter Azarkan te royeren is faliekant mislukt. De beroepscommissie van de partij oordeelde namelijk dat het besluit onzorgvuldig en te gehaast genomen werd, en draait het daarmee terug. Azarkan is daarmee weer letterlijk en figuurlijk van de partij:

“De beroepscommissie heeft de feitelijkheid van de beschuldigingen niet kunnen vaststellen, valt te lezen in een persbericht. Daarnaast is Farid Azarkan door het bestuur niet in de gelegenheid gesteld om zich tegen de beschuldigingen en aantijgingen te verweren. Ook heeft het bestuur verzuimd om in het besluit te vermelden hoe Azarkan in beroep kan gaan. ,,Ontzetting uit het lidmaatschap is de zwaarste sanctie in verenigingsverband en heeft een onterend karakter. Een ontzettingsbesluit moet om die redenen daarom zorgvuldig worden genomen en het moet duidelijk zijn dat de vereniging in zo’n geval niet anders kan handelen.”

Öztürk liet ook opnieuw van zich horen, voor het moment dat de beroepscommissie uitspraak deed. Hij liet echter niets horen over de procedure bij het DENK-partijorgaan die op dat moment nog liep, en oordeelde juist dat de leden het laatste woord hebben: “DENK is een ledenpartij. Onze leden bepalen hoe de toekomst van DENK eruit zal zien. En alleen samen kunnen we DENK overdragen aan een nieuwe generatie.”

En nu is het dus wachten op de volgende veldslag in de loopgravenoorlog die nu al weken woedt binnen DENK en de partij naar de rand van de afgrond heeft gebracht. Gaat Öztürk deze stap van het kamp-Azarkan/Kuzu pikken? Vermoedelijk niet. Maar hoe wil hij terugslaan? Stapt hij naar de rechter om het royement van Azarkan af te dwingen? Zo ja, dan is het wegwerken van kilo’s popcorn wel zo’n beetje gegarandeerd!