Leidschendam is Ramadan helemaal zat: autobranden, vernielingen en agressief gedrag lopen gierend uit de hand

In Leidschendam, een voorstad van Den Haag, zijn ze helemaal klaar met de islamitische vastenmaand Ramadan. Dat moslims overdag geen voedsel in hun giechel willen steken, dat is nog tot daar aan toe. Maar de vernielingen die in de Zuid-Hollandse plaats ieder jaar kennelijk onlosmakelijk verbonden zijn met die ‘heilige’ maand? Die zijn de inwoners nu wel zat.

De inwoners van het Zuid-Hollandse Leidschendam kijken al reikhalzend uit naar Suikerfeest. Niet omdat ze allemaal van plan zijn om de islamitische hongermaand Ramadan feestelijk uit te luiden, maar wel omdat ze dan eindelijk een zucht van verlichting kunnen laten. De halve stad wordt gebrandschat door vandalen die denken dat het bij het geloof hoort om alles

Zelfs de Leidschendamse politie is niet veilig voor idioten die de heilige mohammedanenmaand aangrijpen om de boel flink te verzieken. Auto’s worden in de brand gestoken, alles wat los en vast zit op straat vernield en zelfs de politie ontkomt niet aan de ieder jaar terugkerende geweldsgolf: zonder pardon worden de wetsdienders uitgescholden voor “kankerjoden”.

Het is allemaal bijzonder weinig fraai:

“Autobranden, vernielingen, gebruik van lachgas, scheurende auto’s en agressief en provocerend gedrag jegens bewoners en politie. Sinds het begin van de vastenmaand zijn drie wijken in Leidschendam in de greep van nachtelijk straatterreur. Het is puur crimineel gedrag”, verzucht de 51-jarige Leidschendammer. ,,Toen mijn vriendin hen aansprak, werd er gezegd: kankerhoer. We vermoorden je.” “Ook de politie wordt geïntimideerd. Ze worden uitgescholden voor kankerjoden en hun auto’s worden bekrast. Ze worden zelfs achtervolgd naar het politiebureau.”

De boel loopt zo gierend uit de hand, dat in de gemeenteraad nu zelfs wordt gesproken over avondklokken, gebiedsverboden en preventief fouilleren. Ongelooflijk. Dit is dus Nederland anno 2020, hè? Niet Syrië op het hoogtepunt van een burgeroorlog.