Links bestuur Amsterdam moffelt gigantisch en gewelddadig antisemitisme-probleem weg, ‘Schandalig!’

Amsterdamse raadsfracties gaan geen spoeddebat houden over gewelddadige antisemitische incidenten in de stad. Dat heeft het door linkse partijen gedomineerde presidium van de gemeenteraad van de hoofdstad bepaalt. In plaats daarvan moet het punt worden besproken in een commissie. De oppositie maakt zich kwaad: “moties voor meer veiligheidsmaatregelen moeten nu wéken wachten.”

Het is geen geheim meer dat Amsterdam een groot probleem heeft met antisemitisme. Afgelopen weekend nog werd de joodse activist Michael Jacobs in elkaar geslagen door jongens met een migratie-achtergrond, en op 8 mei werd voor de zoveelste keer het koshere restaurant HaCarmel aangevallen – ditmaal door een dader die reeds eerder veroordeeld was voor vernieling van het horeca-etablissement.

Onder leiding van Forum voor Democratie-fractievoorzitter Annabel Nanninga werd door een groot deel van de oppositie daarom een spoeddebat aangevraagd. Samen met CDA, ChristenUnie, Partij van de Ouderen en de VVD wilde Nanninga “zo snel mogelijk concrete maatregelen voorstellen” om de tegen de joodse gemeenschap gerichte terreur de kop in te drukken. Het mocht niet zo zijn. Telegraaf-journalist Mike Muller meldt:

“Door Annabel Nanninga (FVD), Don Ceder (CU), Wil van Soest (PvdO), Diederik Boomsma (CDA) en Marianne Poot (VVD) is vorige week een spoeddebat over nieuwe belaging bij Joods restaurant HaCarmel aangevraagd. Spoeddebat gaat deze week niet door, is door presidium besloten. Volgens griffier gaat het naar commissie AZ.”

Nanninga maakt zich er razend over:

“De prioriteiten van de Amsterdamse raad zijn pijnlijk duidelijk. Ons spoeddebat over antisemitische terreur GEBLOKKEERD. Onze moties voor meer veiligheidsmaatregelen moeten nu wéken wachten. Schandalig om deze problemen niet met spoed aan te willen pakken.”

Helaas voor de FVD-volksvertegenwoordiger zit er niets anders op dan wachten. Radicaal-links heeft nu eenmaal een zeer ruime meerderheid in de gemeenteraad van Amsterdam.