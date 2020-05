LOL! Terror-voorzitter Geert Dales (50PLUS) is ook adviseur van Selçuk Öztürk bij het slopen van DENK

Je verzint het niet: hoe kan één man achter de schermen zoveel mogelijk politieke partijen kapotmaken? Want Geert Dales lijkt niet alleen de drijvende kracht te zijn achter de sloop van 50PLUS, maar is hij ook dikke maatjes met Selçuk Öztürk – de man die nu bezig is DENK kapot te maken.

Complotdenkers zijn wonderlijke mensen. Ze weten de meest ongerelateerde zaken samen te ballen tot één grote complotbrei. Dat volgens menig ‘wake up, sheeple!!!’-roeper het coronavirus, 5G en Bill Gates innig verstrengeld zouden zijn is bekend. Knettergek, natuurlijk. Maar dat je soms van die unieke personen hebben die achter de schermen bezig zijn om op meerdere fronten zo veel mogelijk brokkken te maken… ja, dat komt voor.

Neem bijvoorbeeld Geert Dales. Als toenmalig VVD’er hoofdverantwoordelijke voor het feit dat de Noord/Zuidlijn in Amsterdam zo’n rommeltje werd. Daarna maakte hij er als 50PLUS-voorzitter ook nog eens een ruziënd soepzooitje van. En nu? Nu is Dales bezig met collega-partijvoorzitter Selçuk Öztürk dingen in te fluisteren om ook de partij DENK zo effectief mogelijk doormidden te breken.

Je verzint het niet:

“Aan het einde van het gesprek met Geert Dales rinkelt zijn telefoon. Het is Selçuk Öztürk, Kamerlid en voorzitter van het partijbestuur van Denk. Dales neemt op: “Ik ben je niet vergeten. Ik bel zo terug.” Hij hangt op en zegt: “Die wil collegiaal advies.” Hij schiet in de lach. Hij heeft net verteld hoe belangrijk humor is in tijden van crises. Denk zit namelijk in het zelfde schuitje als 50Plus. Ook daar heeft de Kamerfractie hoogoplopende ruzie met de voorzitter van het bestuur. Beide partijen staan op instorten.”

Aldus een interview in Trouw vandaag. Nog zo’n gevleugeld citaat van Dales uit dat artikel: “Kan het nog gekker?” Eh… Nee. In ieder geval niet met jou, gekke Geert de geraniumpartijgoeroe.