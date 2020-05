Losgeslagen Öztürk trekt nu ook in het Turks ten strijde tegen Azarkan/Kuzu, “waarheid komt stapsgewijs naar boven!”

Wie dacht dat de strijdbijl binnen DENK inmiddels begraven is, komt bedrogen uit. Partijvoorzitter Selçuk Öztürk gaat niet bij de pakken neerzitten nu hij gedwongen is fractievoorzitter Azarkan weer opnieuw aan te nemen als lid van de partij. Hij plaatst tweets met Turkse vertalingen in een poging aan te tonen dat hij al die tijd gewoon gelijk heeft gehad.

Terwijl DENK’ers Tunahan Kuzu en Farid Azarkan de social media-accounts van de partij beheren, moet hun tegenstander in hun interne burgeroorlog – partijvoorzitter Selçuk Öztürk – zich behelpen met alleen zijn eigen Facebook-pagina, die deze week ineens weer geactiveerd werd na maandenlang mysterieus spoorloos te zijn geweest.

Öztürk laat er geen gras over groeien en citeert de Turkse Nederlander Alptekin Akdogan die zich weer baseert op Ton F. van Dijk, de HP/De Tijd-journalist die als eerste onthulde dat de voormalige DENK-partijleider Tunahan Kuzu een buitenechtelijke affaire heeft gehad en heeft geleid tot het einde van zijn fractievoorzitterschap. Van Dijk benadrukt dat Öztürk niet de bron was van het verhaal, want laatstgenoemde uitgebreid viert: “De waarheid komt stapsgewijs naar boven! Iedere dag komen er meer feiten boven tafel. De journalist heeft de verwijten richting mij ontkracht. Oordeel nooit zonder de waarheid te weten!”

De van ‘complotdenken’ betichte partijvoorzitter zegt er impliciet mee dat zijn tegenstrevers binnen DENK eigenlijk een stel onwaarheidsverspreiders zijn. En om zijn overwinning nog even goed te vieren, vertaalt hij ook meteen de woorden van de eerdergenoemde Akdogan en die van Van Dijk naar het Turks. Dat is een vermoedelijke poging om Kuzu en Azarkan voor de leeuwen te gooien van de Turkstalige pers, een trucje waar voorheen vooral Kuzu beruchtheid mee verwierf.