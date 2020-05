LPF-toestanden bij salafistenschool Haga Lyceum gaan doorrr… bestuursvoorzitter en directeur schorsen elkaar!

Het is weer eens een lekkere bende bij ’s lands meest dubieuze middelbare school: het op salafistische leest geschoeide Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De voorzitter van het bestuur en de directeur van de school beweren nu dat ze elkaar hebben geschorst en beschuldigen de andere van onrechtmatig handelen… LOL!

Vergeleken met al het gedonder op de islamitische school Cornelius Haga (met banden met terroristen) in Amsterdam, lijkt de wijlen LPF ineens een baken van rust. Want nadat de school al de AIVD, de inspectie, de plaatselijke wethouder en zelfs minister Slob op het dak heeft gehad beginnen organen van de school nu ook elkaar te bevechten.

Spil in het hele verhaal is Soner Atasoy, die in persverklaringen veelvuldig met “tyfus” scheldt – precies zoals het een fatsoenlijk onderwijsbestuurder betaamt, natuurlijk. Hij blijkt ook intern een ware dictator die niet alleen z’n denkbeelden maar ook z’n bestuursstijl bij Abu Bakr al-Baghdadi geleend heeft, en daarvoor werd hij gisteren geschorst:

“Bestuursvoorzitter Mohammed Laamimach van de Stichting Islamitisch Onderwijs, waaronder het Haga Lyceum valt, bevestigt tegenover de Volkskrant dat hij Atasoy maandagochtend op de hoogte heeft gebracht van de schorsing. Het zou betekenen dat Atasoy per direct op non-actief staat en geen rechtsgeldige besluiten mag nemen namens de school.”

Maar – plot twist! – Atasoy beweert dan weer dat hij Laamimach geschorst heeft en er verder niks aan de hand is. Atasoy gaat dan ook vandaag gewoon weer naar school om de boel te besturen.

Wie heeft er gelijk? We gaan het zien. Want dit zal vermoedelijk alleen door de rechter opgelost kunnen worden. Laten we hopen dat ze daar voor één keer het goede doen en niet de halve terroristen van het Haga Lyceum hun drammerige gelijk geven. Hoe dan ook: het wordt tijd om meer popcorn in te slaan, want deze soap is dankzij de wederzijdse schorsing zojuist verlengd voor een nieuw seizoen!