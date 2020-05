LR-raadslid Tanya Hoogwerf bij FVD Journaal: ‘Luide islamitische gebedsoproep werd achter de schermen gecöordineerd!’

Dat bepaalde moskeeën een luide gebedsomroep door de straten schallen, is achter de schermen gecoördineerd tussen islamitische organisaties en de burgemeester. Althans, dat is zo in Rotterdam. Dat zegt Leefbaar Rotterdam-raadslid Tanya Hoogwerf vandaag tegen Thierry Baudet in het FVD Journaal.

Hoogwerf zei in het live opgenomen gesprek:

“Maar het schijnt achter de schermen dus wel degelijk afgestemd te zijn tussen SPIOR […] en de Rotterdamse burgemeester en de VVD-wethouder van integratie. Die hebben op 16 april tegen elkaar gezegd ‘wij vinden het goed, doe maar!’ Ze vonden het niet nodig om vervolgens ook tegen de gemeenteraad te zeggen ‘jongens, dit is wat we gaan doen, dus waar we toestemming voor hebben gegeven.'”

Thierry Baudet gaf aan blij te zijn met de bijdrage van Hoogwerf tegen het “ontzettend harde, storende geluid” van de muezzin. Ook sprak hij zijn verbazing uit over het feit dat een VVD-wethouder dus akkoord gegaan was met de luide islamitische gebedsoproep door de Rotterdamse straten. Leefbaar Rotterdam weet altijd een hele grote partij te worden bij de gemeenteraadsverkiezingen in de havenstad, maar toch wordt er dan weer een “centrumlinks kartelcollege” gevormd waarbij de VVD dit soort links en “schokkend” beleid toestaat.