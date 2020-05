Maurice de Hond: 16% van Nederland heeft inmiddels het coronavirus gehad

Volgens peiler en sociaal geograaf Maurice de Hond is inmiddels 16% van Nederland de afgelopen maanden besmet geraakt met het coronavirus. De Hond komt op dat percentage door grootschalige buitenlandse onderzoeken te vergelijken met Nederlandse gegevens. In Noord-Brabant en Limburg ligt de corona-besmettingsgraad aanmerkelijk hoger, ergens tussen de 25% en 30%.

Vandaag publiceert peiler Maurice de Hond een groot onderzoek waaruit volgens hem blijkt dat maar liefst 16% van heel Nederland inmiddels het coronavirus gehad heeft. Lang niet iedereen heeft dat gemerkt, maar op een nieuwe website van de onderzoeker (Smartexit.nu) heeft De Hond zelfs een model gebouwd op basis waarvan hij per gemeente de vermoedelijke besmettingsgraad weergeeft in een percentage.

In een e-mail die hij vanochtend aan de pers verstuurde, legt De Hond uit hoe hij bij dit alles is uitgekomen:

“Helaas heeft in Nederland nog geen steekproefonderzoek plaatsgevonden om via bloedonderzoek en swabs te bepalen hoeveel procent van de Nederlanders besmet is. In een aantal landen is dat nu wel gebeurd met interessante uitkomsten. Met name dat er tussen de 25 en 100 keer meer besmette mensen zijn dan men op basis van de tests wist.

Plus dat er ook diverse grootschalige onderzoeken zijn uitgevoerd (o.a in Italie) waar men de IFR heeft bepaald. (Infection Fatality Rate). Dus het percentage doden per leeftijdsklasse in relatie tot het aantal dat besmet is/was.

Met behulp van die informatie/formules kan op basis van het wekelijks onderzoek van het CBS van de oversterfte berekend worden wat in Nederland de besmettingsgraad is. Dat is door een klein deskundig team gebeurd in het kader van het project smartexit.nu. Dat project heeft o.a. als doel om alle Nederlanders deelgenoot te maken van de echte cijfers rondom dit virus en de risico’s die men loopt.

Die uitkomst van de besmettingsgraad voor Nederland is op dit moment 16%.”