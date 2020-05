Maurice de Hond draagt 1,5 meter-maatschappij van corona-Nederland ten grave: “Bye bye!”

Volgens peiler en – nu ook – corona-geograaf Maurice de Hond heeft de anderhalvemetersamenleving onvoldoende zin om dit nu als het nieuwe normaal in Nederland te gaan beschouwen. In een nieuwe blogpost zwaait de peilman dit idee symbolisch doch uitbundig uit: “Bye bye.”

Sociaal geograaf en peiler Maurice de Hond is al tijden kritisch over het beleid tegen het coronavirus. Hij denkt dat de overheid de belangrijkste oorzaken van de spreiding niet goed in kaart gebracht heeft, en daardoor met maatregelen komt die veel minder effect hebben dan gehoopt, maar waarmee wél aanzienlijke schade aan de economie wordt aangericht.

De Hond ziet vandaag zijn gelijk bevestigd in een groot Duits onderzoek van professor Hendrik Streeck, die als viroloog verbonden is aan de Universiteit van Bonn. Zijn uitkomsten zouden een grote verandering in de coronacrisis moeten markeren, aldus De Hond: “Heel belangrijke resultaten die grote consequenties voor het te voeren beleid,” zegt de Hond, die alvast één hoeksteen van het Nederlandse coronabeleid in twijfel trekt: “byebye 1,5 meter maatschappij.”

Op zijn eigen website zet de opiniepeiler enkele van deze conclusies op een rij:

“De kans dat je besmet wordt als je onbeschermd dicht bent bij een besmet persoon bent is beduidend kleiner dan tot nu toe aangenomen werd. (Als je thuis onbeschermd in gezelschap van een besmet persoon verkeert, waar in minder dan de helft van de gevallen besmet raakt, hoeveel risico loop je dan op straat of in een winkel als je even in de buurt bent van iemand die besmet is, zonder dat hij het weet?).

Het stoppen van bijeenkomsten van veel mensen, zoals eigenlijk wereldwijd is gedaan, heeft een grotere impact op de daling van de uitbraak van het virus dan het houden van de 1,5 meter afstand.

In combinatie met het gegeven dat je buiten een veel kleinere kans op besmetting hebt dan binnen, is eigenlijk elke restrictie die je in de buitenlucht oplegt t.a.v. de omgangsvormen van mensen, eigenlijk onzinnig. Het heeft vrijwel geen effect op de omvang van de verspreiding van het virus!

In binnenruimtes moet je wel oppassen, Maar dan eigenlijk meer om niet via aerosols besmet te worden, dan rechtstreeks door een besmet persoon zelf. Voorzichtigheid (maar dan via mondbescherming) is wel verstandig. 1,5 meter eigenlijk veel minder relevant.”

Kortom, volgens De Hond wordt het tijd om te stoppen met alle “#blijfthuis”-acties en zouden we vooral grote evenementen moeten weren. Maar de anderhalvemetermaatschappij? Dát idee zouden we volgens hem dus moeten loslaten. Wat denkt u?