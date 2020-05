Maurice de Hond gaat vol in de aanval tegen coronaverspreidende slachthuizen: ‘Wanneer beginnen ze het te snappen?!’

Opiniepeiler Maurice de Hond windt zich mateloos op over het feit dat de link tussen slachthuizen en verspreiding van het coronavirus nog altijd niet gelegd wordt door de betrokkenen. Nu er ook keurmeesters bij een slachtbedrijf in Helmond positief zijn getest op Covid-19, is wat De Hond betreft de maat vol.

Bij keurmeesters van een slachtbedrijf in Helmond is het coronavirus vastgesteld. Dat was eigenlijk onvermijdelijk, zo meent opiniepeiler Maurice de Hond – die in de coronatijd flink de publiciteit zoekt met zijn eigen onderzoeken naar het virus. En ergerlijk is het ook, want de noodzaak van het inperken van de vrijheid van slachthuizen vanwege het feit dat corona zich er extra makkelijk verspreidt is er ook nog niet.

Terwijl het zo volkomen logisch is, stelt De Hond aan de hand van de besmette Helmondse keurmeesters: “Wanneer beginnen ze nu te snappen dat het -wereldwijd- via de aerosols gaat in slachterijen, die lang blijven zweven door de lage temperatuur binnen?”

Dat er zo weinig aandacht is voor slachthuizen die een hoofdrol in de verspreiding van de ziekte zijn gaan spelen, irriteert De Hond zich al een tijdje aan. “Ik zag de werknemers van de slachterij in Apeldoorn vandaag in bussen met gesloten ramen…”, zo schreef hij gisteren. En voegde daar sarcastisch aan toe: “Maar gelukkig wel met 1,5 meter tussenruimte….”

De verklaring voor het feit dat slachthuizen zo’n grote rol spelen, ligt in het feit dat het vaak om koele ruimtes gaat waar – zo is de hypothese – de ziekte veel makkelijke gedijt en dus verspreidt. Daarnaast blijven door de gebrekkige ventilatie de microdruppels (‘aerosols’) van het coronavirus extra lang hangen, waardoor een besmetting veel waarschijnlijker wordt. De Hond constateerde het probleem al in Spanje, maar vindt ook een Duitse viroloog aan zijn zijde die waarschuwt over de relatie tussen kou en coronabesmettingen.

Wie er verder over wil lezen, kan terecht op het blog van de opiniepeiler.