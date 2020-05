Maurice de Hond teleurgesteld in YouTube wegens verwijderen corona-video: ‘Ik zeg hetzelfde als Duitse topviroloog!’

Peilfenomeen Maurice de Hond laat vanmiddag weten dat hij ernstig teleurgesteld is dat YouTube een video van hem verwijderde, terwijl hij in feite niets anders zegt dan wat een vermaarde Duitse viroloog verkondigt: namelijk dat het coronavirus zich voornamelijk verspreid via de lucht, en niet via direct contact. “Jammer,” aldus de sociaal geograaf.

Opiniepeiler Maurice de Hond laat weten dat YouTube vanmiddag een video van hem heeft verwijderd. Het is niet de eerste slag die de sociale geograaf krijgt toegediend in zijn strijd met factcheckers, die het de zetelpeiler zeer kwalijk nemen dat hij zich tegen de anderhalvemetersamenleving heeft gekeerd. Nadat hij op Facebook hier last van kreeg nu dus ook op YouTube.

Een teleurstelling, meent De Hond. Maar hij voelt zich wél gesterkt door nieuws uit Duitsland. De bij onze oosterburen zeer hoog aangeschreven viroloog Christian Drosten komt namelijk tot min of meer dezelfde conclusies als hij, vindt de politieke onderzoeker. De virusonderzoeker, die niemand minder dan bondskanselier Angela Merkel adviseert relativeert net als De Hond de anderhalvemetersamenleving. Drosten:

“De viroloog en tevens adviseur van bondskanselier Angela Merkel zei dat nieuwe wetenschappelijke inzichten erop wijzen dat corona naast via druppels ook via zogeheten aerosolen, zwevende virusdeeltjes in de lucht, verspreid kan worden in een afgesloten ruimte. ,,Natuurlijk spelen druppels een rol’’, legt hij uit. ,,Dat is de virusoverdracht waar de anderhalve meter afstand op gebaseerd is. Maar als je alles in de weegschaal legt, dan speelt het waarschijnlijk een minder grote rol dan de verspreiding via aerosolen.’’

Maurice de Hond voelt zich gesterkt door die teksten: “Duitse topviroloog stelt nu ook dat aerosolen belangrijker zijn dan besmetten via direct contact,” zo vat hij de woorden van Drosten samen. “Jammer dat Youtube net het filmpje heeft verwijderd waar ik hetzelfde zeg.”