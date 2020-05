Megalomane Timmermans wil het gehele Europese eetgedrag overhoop gooien

Als het aan de Nederlanse eurocommissaris ligt, gaat Brussel de gehele voedselketen op het continent op de schop gooien. Allemaal nodig voor de Green Deal waarmee Frans Timmermans zichzelf de geschiedenisboekjes ziet ingaan.

Never waste a good crisis. Een cynisch motto voor opportunistische bestuurders die in crisistijd ineens draagvlak zien, of door alle commotie de horde ‘publieke steun genereren’ gewoon kunnen ontwijken. Het is echt heus niet alleen iets dat in semi-autocratische regimes als Polen of Hongarije gebeurt, maar ook gewoon in ‘onze’ eigen Brusselse republiek een paar steenworpen over de grens bij Hazeldonk.

Daar regeert klimaattsaar Frans Timmermans, en hij heeft besloten om temidden van de coronacrisis nu plannen te presenteren om de hele voedselindustrie in Europa radicaal anders in te richten. Ja, echt: we moeten van Europa anders gaan eten.

Of, ietwat meer kort door de bocht, in Brussel gaan ze dus binnenkort bepalen wat er op uw bord ligt. Fijn, zeg:

“De Europeaan moet anders gaan eten. In de plannen van Frans Timmermans om ons voedselsysteem radicaal te veranderen, heeft de consument een centrale rol. De ‘Van boer tot bord-strategie’ is het hart van de Europese Green Deal. In het kort moet er meer betaalbaar, gezond en duurzaam voedsel komen. En dat moet ook nog eens aantrekkelijk gemaakt worden voor de consument. Zo is de Commissie van mening dat de reclame voor producten met veel vet, suiker of zout beperkt moet worden. Ook moeten producenten minder reclame maken die zich richt op kwetsbare mensen. Verder vindt ze dat winkels moeten oppassen met kortingsacties, omdat de consument zich dan niet meer bewust is van de waarde van het voedsel. Andere voorstellen: geen toegevoegde suikers meer in babyvoedsel, en een maximum voor de hoeveelheid suiker, verzadigd vet en zout in bewerkte producten (eten in zakjes, blikjes of doosjes).”

Ja, mensen. De EU is nog nooit zo betuttelend geweest. Maar wij moeten straks wel door hun hoepels springen. Daar zullen ze de control freaks in Brussel van smullen. Pun intended.