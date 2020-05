Moet ‘criminele’ Mark Rutte wegens ambtsmisdrijven voor de rechter verschijnen? “Niet langer science fiction!”

Het scenario dat de door schandalen geplaagde premier Rutte zich voor zijn bestuurlijke wangedrag zal moeten verantwoorden voor de Hoge Raad komt rap dichterbij. Dat schrijft HP/De Tijd-journalist Ton F. van Dijk naar aanleiding van de aangiftes van de Belastingdienst over het discriminatieschandaal rondom toeslagen.

Premier Rutte moet zich zorgen gaan maken, want als hij niet uitkijkt kan hij wel eens de eerste minister-president in de Nederlandse geschiedenis ooit worden die wordt vervolgd wegens ambtsmisdrijven. Dat valt op te maken uit een analyse van onderzoeksjournalist Ton F. van Dijk op de website van HP/De Tijd. De aangiften tegen medewerkers van de Belastingdienst voor discriminatie en knevelarij zouden nog best eens slechts het begin kunnen zijn, denkt Van Dijk:

“Met de aangifte tegen topambtenaren van de Belastingdienst wegens het plegen van mogelijke ambtsmisdrijven is de strafrechtelijke geest in de toeslagenaffaire nu écht uit de fles. Want, wat wist premier Rutte van de mogelijk gepleegde strafbare feiten? En belangrijker: wat deed hij met die informatie? Vervolging van de premier is niet langer science fiction, zo denkt Ton F. van Dijk.”

Van Dijk tekent op hoe het zal gaan als de door het OM onderzochte belastingambtenaren inderdaad schuldig blijken te zijn: ze zullen alles in het werk zetten om hun leidinggevenden, en zelfs de politieke top, de schuld te geven van alle etnische profilering en discriminatie. Als ze daar succesvol in zijn, kunnen ze hun eigen gerechtelijke straf daarmee namelijk omlaagbrengen. Dat zou een keten van gebeurtenissen in gang zetten die eindigt bij de strafrechtelijke vervolging van premier Rutte bij de Hoge Raad:

“Er zullen ‘kwijtgeraakte’ memo’s opduiken, gespreksverslagen boven tafel komen en getuigenverklaringen onder ede plaatsvinden, die de ambtsmisdrijven proberen te koppelen aan de verantwoordelijke politici zoals oud-staatssecretarissen Frans Weekers (VVD), Eric Wiebes (VVD) en Menno Snel (D66) om uiteindelijk ook uit te komen bij de politieke constante in het hele verhaal: Mark Rutte zelf. Wat wist de premier, wanneer, en wat deed hij met deze informatie? Was Rutte op de hoogte van zaken die door het OM mogelijk als strafbare feiten worden gezien? En heeft hij zich dan zelf ook schuldig gemaakt aan het medeplegen van die feiten?”

Toekomstmuziek? In ieder geval. Of wellicht gebeurt het wel nooit. Hoe dan ook: Rutte voor het hekje was jarenlang ondenkbaar. Maar dankzij “één van de grootste politieke schandalen sinds de Tweede Wereldoorlog” is dit nu “niet langer science fiction.”

Wordt ongetwijfeld vervolgd…