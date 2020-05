Niet te filmen: in heel Europa mondkapjes in OV, maar in Nederland “knelt het” en “nog te bestuderen”

Inmiddels heeft zo’n beetje heel West-Europa besloten dat passagiers in bussen, treinen, metro’s en trams verplicht een mondkapje moeten dragen. Het enige land dat nog treuzelt, aarzelt en naar eigen zeggen onderzoek verricht is Nederland. Hier mag je gewoon nog met een blote toet in de bus gaan zitten.

Welkom in Nederland. Een eilandnatie. Watte? Nou, dat lijkt de opvatting te zijn van het Nederlandse kabinet. Want in vrijwel al onze buurlanden – België, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Italië en Spanje – moeten OV-reizigers nu of binnenkort een mondkapje dragen als zij van bijvoorbeeld de bus of trein gebruik willen maken.

In Nederland is dat allemaal niet, ondanks een smeekbede van OV-bedrijven aan het Nederlandse kabinet om er ook in ons land werk van te maken. De regering en het OMT zien echter geen reden om haast te maken met de invoering van zo’n mondkapjesverplichting, en zijn eerst rustig een lijstje pro- en contrapunten aan het opstellen. Ook zou zo’n maatregel “knellen,” zo wordt nu alvast gezegd. Uit Het Parool:

“Het kabinet zegt de roep van de vervoerders te horen en heeft advies gevraagd aan het Outbreak Management Team (OMT). Dat is bezig de voor- en nadelen van het dragen van mondkapjes in het OV te bestuderen, laat staatssecretaris Van Veldhoven weten. “We zien nu al dat het knelt,” zegt ze over de huidige situatie, waarbij eigenlijk alleen mensen met cruciale beroepen gebruik mogen maken van trein, metro en bus. Dat gebeurt in praktijk niet altijd.”

De opmerkelijke situatie is zelfs bij linkse partijen aanleiding to ophef. GroenLinks-Kamerlid Nevin Ozutok twitterde een bericht door waarin verbazing over de maatregel duidelijk doorklinkt.