Om te gillen! Tweede nationaliteit-treiterende DENK-bobo: ‘Niet discrimineren op basis van tweede nationaliteit!’

Wel heb je óóit! Ze hebben bij DENK even de strijdbijlen begraven waarmee ze elkaars koppen nu al wekenlang aan het inslaan zijn, en zijn daadwerkelijk even inhoudelijke politiek aan het bedrijven. Jammer genoeg alleen maken ze een punt waarmee ze grenzenloos hypocriet zijn.

Wat horen we vandaag uit de mond van Farid Azarkan, de DENK-fractievoorzitter die tevens een geroyeerd DENK-lid is? Hij maakt zich boos om het feit dat de Belastingdienst etnisch geprofileerd heeft. Of althans: Nederlanders met een dubbel paspoort werden extra goed doorgelicht op fouten en fraude. Op de social media van DENK (waar partijvoorzitter Selçuk Öztürk dus niet bij kan, LOL) plaatste Azarkan een filmpje om het probleem aan de kaak te stellen.

Azarkan noemt het “ongeoorloofd onderscheid maken”, “onaanvaardbaar en onacceptabel” en noemt specifiek Turkse Nederlanders en Marokkaanse Nederlanders als voorbeeld (‘toevallig’ net de achterban van de partij die altijd trouw en cliëntelistisch bediend wordt). Azarkan gaat “weer schriftelijke vragen stellen,” zegt hij in het filmpje en: “Ik heb ook een debat aangevraagd.”

Nu kan je een lang debat voeren over de bloeddorstige Belastingdienst, maar feit is dat DENK zo’n beetje de laatste partij is die met een stalen gezicht kan verkondigen dat Nederlanders pakken ómdat ze een tweede nationaliteit hebben een grote zonde is. Want in een niet zulk prehistorisch verleden deed DENK precies hetzelfde. Ze richtten hun schietschijven op collega-Kamerleden van Turkse en Marokkaanse afkomst bij andere partijen en namen hen van alles en nog wat kwalijk: ze stemden niet anti-Israël genoeg, of ze hadden de euvele moed de Armeense genocide te erkennen. Voor dat laatste heeft Kuzu ze zelfs door het slijk gehaald op de Turkse pro-Erdogantelevisie.

Geheel terecht geeft ex-PvdA-Kamerlid Keklik Yucel dan ook aan dat DENK niet zo’n grote broek moet aantrekken inzake etnisch profileren op basis van een tweede paspoort:

Nu jullie weer, DENK-galbakken. Of zijn jullie alweer bezig jullie eigen partij de afgrond in te duwen?