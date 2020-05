Ongehoord Nederland neemt maatregelen na Pim-Fortuyn-channeling-debacle! Berckmoes en Niemöller treden af

Na de complete aanfluiting van afgelopen week heeft ON! toch maar besloten dat dit niet al te slim was voor het imago. Ybeltje Berckmoes zette zichzelf compleet belachelijk door met een ‘medium’ de geest van Pim Fortuyn te channelen. Hopelijk is het afgelopen met de rare wappie-fratsen van ON! en beginnen ze met een serieus journalistiek tegengeluid. Niemand zit te wachten op deze kwakzalverij





Enkele mensen bij ON! dachten dat het een grandioos idee zou zijn om met een ontmaskerde bedrieger ‘de geest van Pim Fortuyn’ op te roepen. Links Nederland werd door deze stupide actie in de kaart gespeeld. Ze hadden een gigantische grote stok gekregen om mee te slaan. En ditmaal zeker niet ongegrond. Want wat bezielt men om deze onzinnige esoterische onzin te maken.

Verklaring van omroep Ongehoord Nederland: in goed overleg stapt Ybeltje Berckmoes op als secretaris van het bestuur en treedt Joost Niemöller af als voorzitter Raad van Toezicht.https://t.co/Qa6mtlgPEA — Ongehoord Nederland (@OmroepON) May 11, 2020

Gelukkig kregen we het nieuws dat zelfs Berckmoes zich realiseerde dat deze uitzending meer kwaad deed dan goed. Ze realiseert dat ‘Nederland nog niet klaar is voor spiritualisme’, alhoewel dit een beetje een onzinnige reden is. Er zijn genoeg mensen die zich met spiritualisme bezig houden, maar wat Berckmoes deed was gewoon complete onzin.

“Vandaag treed ik terug als secretaris van het bestuur van omroepvereniging Ongehoord Nederland. Het programma De Buitenplaats geeft een stem aan mensen die buiten het gevoerde publieke debat staan. Mensen die aandacht vragen voor de zachte kant van het leven. Die een veilige plek zoeken om te spreken vanuit hun hart. De onderwerpen in De Buitenplaats kunnen ongewoon of onbestemd overkomen. Helaas is voor spirituele en andersoortige ervaringen, nu en in de toekomst, geen ruimte bij omroep ON! Daarom gaat De Buitenplaats na een adempauze zelfstandig verder. Mijn loyaliteit ligt bij De Buitenplaats en haar gasten. Het is belangrijk dat zij in een positieve en open houding kunnen worden gehoord. Ik wens omroep Ongehoord Nederland het beste voor de toekomst.”

Ook publicist Joost Niemöller legt zijn functie neer bij omroep Ongehoord Nederland. Hij was het niet eens met bepaalde keuzes gemaakt door het bestuur en besluit daarom zijn functie neer te leggen.

Voor ON! is het belangrijk dat zij een strakkere koers gaan varen, de interviews in Den Haag met politici zijn sterk. Op dit soort items moeten zij meer investeren, dit is namelijk wat mensen graag willen zien.

De komende tijd is het goed als ON! zich wat meer gaat verdiepen in de te varen koers. ON! zal moeten gaan werken als een solide machine, die klaar is om Den Haag te ‘bestormen’. Vul het gat in waar PowNed ooit zat, en vertroebel niet zoals bij PowNed wel is gebeurd.