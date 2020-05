Ontwikkelingshulp-spilzieke D66 en ChristenUnie willen middenin coronacrisis €1 miljard wegsluizen naar Afrika

Nederlandse belastingbetalers zijn straks maar liefst €1 miljard euro extra kwijt aan Afrika, als D66 en ChristenUnie hun zin krijgen. Ondanks dat de coronacrisis in alle hevigheid de Nederlandse financiën hard raakt, moet het budget voor ontwikkelingshulp fors omhoog, aldus de regeringspartijen.

Het is geen geheim dat het coronavirus flink wat slachtoffers maakt, en ook zeker de Nederlandse staatskas niet overslaat. Zelden is er in zo’n korte tijd zoveel geld doorheen gejaagd teneinde een crisis ofwel te voorkomen, ofwel te verlichten. Maar als het aan enkele incompetente kabinetsleden ligt, gaat Nederland binnenkort doodleuk verder met geld over de balk smijten.

Want ondanks dat de verwachte belastinginkomsten teruglopen en ook het BNP van Nederland zal dalen, moeten de uitgaven aan Afrika op gelijk niveau blijven. Dat willen de spilzieke D66’ers en CU’ers in de regering, die vinden dat Nederlandse belastingbetalers in deze zware tijden ook nog wel even garant kunnen staan voor een geheel ander continent.

Eigenlijk zou de Nederlandse bijdrage aan ontwikkelingshulp dit jaar dalen, omdat de hoogte van dit bedrag gekoppeld is aan de omvang van de Nederlandse economie. Dat lijkt terug te lopen – en daarom zou Afrika dit jaar met minder af moeten. Dat kunnen de morele hoogdeugers van D66 en CU niet verkroppen, en dus moet maar liefst €1 miljard moet er worden overgemaakt naar Afrika. Vinden de Sigrid Kaags van deze wereld, althans:

“In de coalitie is een gevecht begonnen over coronahulp aan Afrika. D66 en ChristenUnie willen meer geld voor ontwikkelingssamenwerking en ook het CDA sluit dat niet uit. De VVD wil er ’geen cent bij’. Aanleiding is het advies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) om 1 miljard euro uit de algemene middelen te besteden om Afrika te helpen de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Dat, terwijl in het regeerakkoord – gesloten in economisch gunstiger tijden – is afgesproken het budget voor ontwikkelingshulp te koppelen aan het Bruto Nationaal Inkomen. Nu ons nationaal inkomen door de coronacrisis keldert, moet volgens die afspraak de begroting van minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) evenredig naar beneden.”

Onverantwoord? Jazeker. Kan Nederland zich dit permitteren? Zeker niet. Maar gaat ons land dit toch gewoon doen? Natuurlijk. Deugen heeft een prijs, en D66 is altijd bereid deze te betalen. Al helemaal als het gedaan kan worden met uw en mijn belastinggeld. Dan zéker.