Opnieuw homofobe haataanval in “tolerantiehoofdstad” Amsterdam, met Pasen aangevallen stel alwéér slachtoffer

In Amsterdam-Oost – u weet wel: een stadsdeel in díé enorme tolerante lieve metropool waar de straten uit bloemetjes bestaan en de huizen op pure liefde gebouwd zijn – is gisteren een homostel voor de tweede keer in één maand agressief lastiggevallen.

Het uit Amsterdam-Oost afkomstige homostel Fabio en Daniel is gisteren opnieuw aangevallen. Vorige maand waren ze al de pineut toen een jeugdige kanselparel ze onderspuugde, uitschold voor kankerhomo’s en van pedoseksuele haatvlogger Youness Ouaali ook nog eens uitgebreid huiliehuilie mocht doen op YouTube.

En nu dus opnieuw:

“Volgens de raadsman [Sebas Diekstra, red.] werden Fabio en Daniel aangevallen omdat de mannen hand in hand over straat liepen. Ze kwamen net terug van de supermarkt. Een groepje van vier jongeren riep denigrerende opmerkingen naar de twee. ,,Ze hebben niet alles kunnen horen, maar wel dat het om homofobe opmerkingen ging. Homo’tje dit, homo’tje dat.” Fabio, nog amper bekomen van de eerste aanval, liep op de jongeren af om hen te confronteren. ,,Daniel bleef achter omdat hij de boodschappen bij zich had”, zegt Fabio. ,,Ik wilde op zijn minst een foto van de jongens maken om die aan de politie te laten zien. Ik belde de politie terwijl ik achter de jongens aan rende. Op een gegeven moment stopten ze met vluchten en kwamen er andere jongens bij staan. Ze begonnen te lachen, beledigden me en schopten me daarna van achteren.”

De twee zijn er nu klaar mee en hebben aangekondigd graag weg te willen verhuizen uit Amsterdam-Oost. En daarmee kan de door D66 en GroenLinks stad van hoop, liefde en linksdraaiende tolerantie natuurlijk zichzelf wel opdoeken. De linkse partijen die er aan de macht zijn hebben de mond vol over naastenliefde en het stoppen van discriminatie, maar in de praktijk zijn het zachte heelmeesters die hele onwelriekende en homofobe wonden maken. Want Amsterdam is hard op weg niet de hoofdstad, maar de kopschopstad van Nederland te worden.