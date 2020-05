Opportunistische Sylvana valt boerkaverbod aan na besluit mondkapjes in OV: ‘Oh goh, zal wel aan mij liggen!’

Sylvana Simons vindt het erg oneerlijk dat er nu boetes uitgedeeld gaan worden aan OV-reizigers die géén mondkapje dreigen. Dat staat volgens haar in schril contrast met het boerkaverbod, waarbij vrouwen die hun gezicht verborgen onder een islamitisch gewaad juist wél op de bon geslingerd diende te worden. “Maar goed, ik snap het nu: de ene gezichtsbedekking is de andere niet,” aldus het sarcastische Amsterdamse raadslid.

Binnenkort moeten alle Nederlanders die met het OV reizen verplicht een mondkapje op. Dat maakte premier Rutte gisteren bekend op een persconferentie in Den Haag. Vanuit social justice warrior-minnend Amsterdam werd daar echter niet instemmend op gereageerd.

Sterker nog, Sylvana Simons vond het oneerlijk voor islamistische vrouwen die graag de tram pakken van top tot teen bedekt door een niqab of een burqa. Want eerder werd met het zogeheten boerkaverbod bepaald dat zij wél een boete kregen als hun gezicht niet te zien was. Maar mensen met mondkapjes in het OV worden juist op de bon geslingerd als ze hun blote toet tonen. Een flinke discrepantie, zo meldt Simons op sarcastische wijze:

“Dus nu wordt het níet dragen van gezichtsbedekkende kleding in ‘t ov beboet? Oh, goh… #hetzalwelaanmijliggen En ik maar denken dat die wet niets met islamofobie te maken had. Maar goed, ik snap het nu: de ene gezichtsbedekking is de andere niet. 🙄”

Nóg een stap verder dan Sylvana gaat de eminence grise van BIJ1, Anja Meulenbelt. Zij kondigt aan ook daadwerkelijk een islamitisch gewaad te willen gaan dragen om een coronabesmetting te voorkomen: “Kan ik bij iemand zolang een niqaab lenen?”, aldus Meulenbelt op haar Facebookpagina.

Omdat de gezondheid van ónze lezers ons wél kan bommen hebben wij gepartnerd met Stil.nl om u in staat te stellen om — ondanks de zogenaamde schaarste waar minister Hugo de Jonge het eerder over had — tóch beschermende mondkapjes aan te kunnen schaffen. Overal adviseren overheden burgers om mondkapjes te dragen. In België, Amerika en Duitsland, bijvoorbeeld. In veel andere landen is het dragen ervan zelfs verplicht (Oostenrijk, Turkije). Volgens het kabinet is er een “schaarste,” maar die is er alleen als je je afhankelijk opstelt van het kabinet. Als je op onze eigen ondernemers vertrouwt zijn er genoeg mogelijkheden. Via Stil.nl kun je voor 29,95 euro 20 beschermende mondkapjes kopen. Voor 39,95 euro heb je zelfs 10 KN95-mondkapjes. Want ja, ze werken volgens steeds meer experts wel degelijk. Ze vertragen de verspreiding van het virus waarschijnlijk én verminderen mogelijkerwijs zelfs de ernst van de besmetting. Daarom zeggen wij: doen!