Peilingen! VVD en FVD allebei in de lift, D66 en 50PLUS gaan door het afvoerputje

Nu de corona-lockdown langzaam wordt afgebouwd maken kiezers de balans op in de nieuwe peilingen van EenVandaag. En die geven twee tegenpolen in de crisis er zetels bij: Mark Rutte en Thierry Baudet. Hun partijen krijgen er respectievelijk 5 en 2 zetels bij.

Nederland staat op het punt weer gematigd open te gaan over enkele dagen, en het electoraat heeft z’n voorlopige conclusies over de aanpak van de coronacrisis getrokken. EenVandaag publiceert vandaag een nieuwe peiling, maar daarin een aantal opmerkelijke verschuivingen. De VVD van premier Rutte stijgt door naar het hoogste aantal dat de partij ooit gehad heeft (in ieder geval in reëele zetels in de Tweede Kamer), en ook FVD van Thierry Baudet kan rekenen op een aardige bonus. De partij mag twee nieuwe virtuele zetels in ontvangst nemen.

Minder goed nieuws is er voor D66. De partij was vanochtend hardop aan het dagdromen over de grootste partij van Nederland worden met een vrouw als premier, maar met slechts 10 schamele zeteltjes (2 minder dan de vorige peiling) lijken Sigrid Kaag en Kajsa Ollongren die ambitie op hun buik te kunnen schrijven.

Ook de ruziënde bejaardenpartij 50PLUS is op weg naar de uitgang van de Tweede Kamer: van de 8 zetels van vorige maand zijn er nu nog 2 over. Henk Krol komt met zijn PvdT dan wél weer binnen in de peilingen met vooralsnog 1 zetel.

Verder is er winst voor GroenLinks (+2) en de SP (+1), terwijl de PvdA (-2) en de ChristenUnie (-1) juist moeten inleveren. De overige partijen blijven gelijk.

VVD stijgt door naar 44 zetels in de peiling van @EenVandaag en @IpsosNL – 50P verliest er 6. Krols PvdT komt op 1 (‘Andere Partij’):

VVD 44 (+5)

PVV 14

CDA 14

D66 10 (-2)

GL 15 (+2)

SP 9 (+1)

PvdA 13 (-2)

CU 6 (-1)

PvdD 5

50P 2 (-6)

SGP 3

DENK 2

FVD 12 (+2)

Andere Partij 1 (+1) pic.twitter.com/WBTSINwAxc — gijsrademaker (@gijsrademaker) May 26, 2020