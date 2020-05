Popcorn! DENK-taferelen bij islamschool Cornelius Haga: revolte tegen dictatoriale haatdirecteur

Bij het Cornelius Haga Lyceum is een opstand uitgebroken onder het personeel, die proberen om de directeur Soner Atasoy zo snel mogelijk te schorsen. Tijd om in de handen te wrijven en eens lekker te gaan zitten voor een heerlijke Hollands-Arabische fittie!

Kennen we allemaal het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam nog? U weet wel: de op islamistische leest geschoeide school die banden onderhield met terroristische organisaties maar door de mazen van het rechtsstatelijke net wist te glibberen terwijl haatmuppet Arnoud van Doorn luidkeels de overwinning uitriep.

Nou, wellicht dat het doek dan toch eindelijk gaat vallen voor deze radicale school die dagdroomt over kalifaten en vrouwenonderdrukking. Want personeelsleden hebben het nu gemunt op schooldirecteur Soner Atasoy, die als een heuse Selçuk Öztürk tekeer gaat tegen zijn eigen werknemers. Hij voert een waar schrikbewind en staat onder controle van de haatprediker Abou Hafs.

Het NRC schrijft over de toestanden:

“Op het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam is een opstand uitgebroken tegen de omstreden directeur en medeoprichter Soner Atasoy. De bestuursvoorzitter van de islamitische middelbare school probeert Atasoy te schorsen omdat die er een autoritaire leiderschapsstijl op na zou houden. De medezeggenschapsraad wil dat de macht van de directeur wordt ingeperkt en de ouderraad heeft zich teruggetrokken uit onvrede over Atasoy.

Volgens [vertrokken personeelslid] Önal is Atasoy bovendien niet open over zijn band met prediker Abou Hafs, een van de radicale figuren die al eerder door de AIVD werd aangewezen als betrokkene bij de school. Atasoy verklaarde destijds dat de prediker slechts een afgewezen sollicitant is, maar hun relatie gaat verder dan dat, zegt Önal. „Binnen de school verdedigt Atasoy hem in discussies, belt hij met hem en maakt hij duidelijk het eens te zijn met diens gedachtegoed”, aldus Önal.”