PvdA-coryfee Fatima Elatik vindt ophef over in moskee biddende agenten ‘belachelijk’: “Vorm van RACISME!”

PvdA-mastodont Fatima Elatik vindt het gewoon racistisch dat Nederlanders vallen over politieagenten en brandweermannen die in een moskee staan te bidden richting Allah. De korpschef moet opstaan tegen deze “vorm van racisme,” zo schrijft ze woedend.

Terwijl Forum voor Democratie raadsvragen heeft gesteld over in uniform biddende agenten in een moskee, die daarmee tegen neutraliteitsgedragscodes indruisen, tapt de PvdA uit een heel ander vaatje. Voormalig stadsdeelvoorzitter Fatima Elatik gaat met een gestrekt been in tegen de ‘belachelijke’ korpsleiding. Ze vindt namelijk dat de islamitische agenten die aan het bidden waren tijdens het Suikerfeest de volle bescherming van de korpschef verdienen.

De politie is van iedereen, meent Elatik, en het nu laten gebeuren dat lokale politici willen dat de scheiding van kerk en staat niet wordt aangetast is een vorm van racisme. Woedend pende de PvdA-politica een klein betoog:

“Belachelijk dat de korpsleiding wederom voor stilte kiest. Ik heb Joodse agenten Pesach zien vieren in een synagoge en Christelijke agenten de kerstmis bijwonen! Korpschef sta op tegen deze vorm van RACISME! Laat ze niet weer in de steek #PolitievanIedereen”

Elatik is overigens zelf niet van onbesproken gedrag. Ze had binnen de gemeente Amsterdam een eenheid voor deradicalisering opgezet, maar die fungeerde vooral als baantjesmachine voor haar eigen netwerk. Dat de pers er op die manier over schreef vond ze zelf een “heksenjacht“, zo klaagde ze enkele jaren geleden.