PvdA-politicus: ‘VVD, PvdA en GroenLinks moeten allemaal Annabel Nanninga (FVD) steunen, genoeg is genoeg!’

De tijd is gekomen dat grote partijen in de Amsterdamse gemeenteraad zich als één man gaan opstellen achter FVD-voorvrouw Annabel Nanninga. Dat zegt – opmerkelijk genoeg – het Friese PvdA-Statenlid Jaap Stalenburg, die het tijd acht dat Nederland zich als één gaat verweren tegen homofoob terreur.

Voor de hoofdstedelijke FVD-fractievoorzitter Annabel Nanninga was de maat vol toen eerder deze week opnieuw een Amsterdams homostel was aangevallen door homofobe haathyena’s. Veel partijen lieten niets horen of deden een vrij gratuite veroordeling uitgaan, maar Nanninga pakte door door botweg te verkondigen: “Amsterdam is onveilig voor homostellen. Anno 2020.”

En dus roept zij op tot actie: “Komende raadsvergadering zal #FVD mondelinge vragen stellen aan de burgemeester en verzoeken om maatregelen inzake preventie en handhaving.” Eén van de dingen die de FVD-politica wil, is dat de politie eindelijk aan de slag gaat met “lokhomo’s”, een plan dat de gemeenteraad al eerder accordeerde.

Wat de rest van de gemeenteraad gaat doen met de voorstellen van FVD is nu nog giswerk, maar als het aan het Friese PvdA-staatslid Jaap Stalenburg ligt zou het niet moeilijk moeten zijn om een besluit te nemen of Nanninga gesteund wordt in haar queeste tegen anti-homogeweld. De Amsterdamse raadsfracties moeten haar steunen, vindt hij. De linkse politicus zegt ten overstaan van zijn bijna tienduizend volgers:

“Ik doe een oproep aan partijen als VVD, PvdA en GroenLinks om Annabel Nanninga te steunen. De terreur tegen homo’s moet alle Nederlanders verbinden. Genoeg is genoeg.”

Een opmerkelijke oproep, aangezien die partijen meestal bezig zijn om FVD de nazihoek in te drijven. Het is dus moedig te noemen dat Jaap Stalenburg, als PvdA’er, meent dat andere partijen een prominente FVD-politica moeten steunen. De kans bestaat dat zoiets niet zonder repercussies binnen zijn eigen partij blijft…