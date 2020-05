PVV en FVD pakken Ollongren (van impopulair D66) aan na zinspeling Kamerverkiezingen uit te stellen: ‘Verbaasd?!’

Oppositiepartijen PVV en Forum voor Democratie reageren met het nodige sarcasme nu minister Ollongren (D66) er openlijk op zinspeelt om de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar gewoon uit te stellen. “Bent u verbaasd?,” aldus FVD op social media.

Al sinds het begin van het kabinet-Rutte III is één van de ministers die het meeste gewantrouwd wordt Kajsa Ollongren van D66. Zij hielp het raadgevende referendum in sneltreinvaart om zeep, en nu de coronacrisis zich voordoet speculeert zij op het uitstellen van de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar maart. De NOS rapporteert:

“Volgens Ollongren is theoretisch mogelijk dat “andere opties kunnen worden overwogen” als stembureaus niet op de noodzakelijke manier kunnen worden ingericht. Ze noemt daarbij dus ook uitstel van verkiezingen. Daarbij verschillen de juridische mogelijkheden per verkiezing, benadrukt ze. Volgens de minister is uitstel van de Kamerverkiezingen juridisch mogelijk tot maart 2022.”

PVV-onderkoning Martin Bosma denkt dat het uitstellen van de stembusgang de minister wel goed uitkomt, aangezien haar partij D66 momenteel zeer rake klappen krijgt bij de opiniepeilers: “D66 verdampt in de peilingen. Ollongren: Het is misschien beter dat u even niet stemt.”

En ook Forum voor Democratie ziet er de ondemocratische instincten die zij de minister toedichten in bevestigd. De partij van Thierry Baudet is het immers nog niet vergeten dat het Ollongren was die het afschaffen van het referendum met hand en tand verdedigde. En nu dus – mogelijk – ook het op de lange baan schuiven van verkiezingen. FVD:

“D66-minister Kajsa Ollongren die direct na haar aantreden het referendum om zeep hielp, zinspeelt nu publiek op het uitstellen van de verkiezingen. Bent u verbaasd? #democratie”

Ollongren heeft niet gereageerd op de aantijgingen van de oppositiepartijen.