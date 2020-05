Rob Jetten lijdt alvast nederlaag in D66-leiderschapstrijd: getrouwe Paternotte loopt over naar kamp-Kaag/Ollongren

De strijd voor het D66-lijsttrekkerschap moet nog beginnen, maar nu al lijken de kansen verkeken voor huidig fractievoorzitter en de facto partijleider Rob Jetten. Nog voordat de kandidaatstelling officieel geopend is, besluit één van z’n eigen fractieleden te pleiten voor een leiderschap van Sigrid Kaag of Kajsa Ollongren.

Nog niet zo lang geleden gold de Amsterdamse D66’er Jan Paternotte – onder wiens leiding de PvdA voor het eerst in haar bestaan van de troon was gestoten in de hoofdstad – zelf als kanshebber voor het landelijke partijleiderschap van D66. Maar toen GroenLinks het stokje overnam van D66 in Amsterdam, leek Jan Paternotte ook ineens een stukje minder briljant. Na het vertrek van Alexander Pechtold, twee jaar geleden, werd dan ook Rob Jetten de nieuwe fractievoorzitter en bleven er voor Paternotte slechts de portefeuilles hoger onderwijs en wetenschap over, aangevuld met het voorzitterschap van de Commissie Koninkrijksrelaties.

Of er rancune jegens Jetten is overgebleven na te zijn gepasseerd terwijl Paternotte eerder nog omschreven werd als ‘kroonprins‘? Niemand die het weet. Maar in een nieuwe tweet over wie de volgende premier van Nederland moet worden, geeft de Amsterdammer de duidelijke voorkeur aan een vrouw:

“Er zijn sinds 1848 meer Jannen dan vrouwen premier geweest in Nederland. 3-0 om precies te zijn. Daar mag best verandering in komen.”

Daarmee verklaart Paternotte niet alleen zelf niet in de lijsttrekkerverkiezing te stappen, maar gooit hij ook zijn eigen fractievoorzitter Rob Jetten voor de bus. Yikes!