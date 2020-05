Rutte loopt blauwtje! Baudet kaapt naar FVD overstappende VVD-ex-senator weg: ‘Heel bewuste overstap!’

Mark Rutte heeft vanochtend een pijnlijk blauwtje gelopen. Voormalig VVD-Eerste Kamerlid Ben Swagerman verlaat het partijkartel en sluit zich aan bij Forum voor Democratie. In een video die hij met Thierry Baudet opneemt, legt hij uitgebreid uit waarom.

Voormalig VVD-senator, jurist en nationaal/internationaal veiligheidsexpert Ben Swagerman stapt over naar Forum voor Democratie. “Een hele bewuste overstap.” Bekijk hieronder zijn volledige toelichting: pic.twitter.com/Z8WUjY1OwP — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) May 8, 2020

Deze week weet Forum voor Democratie goed nieuws te brengen. Nadat ze eerder al mochten toetreden tot het nieuwe bestuur van de provincie Noord-Brabant weten ze nu ook nog de landelijke VVD ernstig in verlegenheid te brengen. Een voormalige senator van de partij tussen 2011 en 2016 wordt adviseur bij Forum voor Democratie. In een filmpje dat Swagerman samen met partijleider Thierry Baudet maakte legt hij wat aan die overstap ten grondslag ligt:

“Ik zie een bruisende politieke partij, die echt aan de weg wil timmeren. […] Die het ideeëndebat wil voeren. En die de politieke cultuur, die vrij amorf is, wil doorbreken met een nieuwe visie.”

Meer concreet gaat Swagerman in op de eurosceptische FVD-standpunten, die hij onderschrijft. Ook noemt Swagerman de immigratiekritische koers die FVD vaart: “Het is wel een debat wat we scherper moeten vormen.” Ook de bijdrage die Forum levert aan de discussie over energie-opwekking.

Swagerman is al de tweede VVD-oud-senator die overloopt naar Forum voor Democratie. In een eerder stadium heeft ook Robert de Haze Winkelman (VVD-Eerste Kamerlid tussen 1995 en 1999) de overstap naar de partij van Thierry Baudet gemaakt. “Ik heb van binnenuit gezien hoe een beperkt aantal mensen in de politiek de dienst uitmaakt en de belangen en wensen van de kiezer negeert. We stevenen af op zware tijden, en in de zittende politiek is niemand die het tij kan keren,” aldus de motivatie van De Haze Winkelman in 2016.