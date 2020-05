Salafist Arnoud van Doorn: ‘Moslims in Nederland hebben “wrange bijsmaak” bij 4 en 5 mei, ze worden de nieuwe Joden!’

Het Haagse salafistische raadslid Arnoud van Doorn gebruikt Dodenherdenking en Bevrijdingsdag om nog eens te benadrukken dat moslims de “nieuwe Joden” zouden worden, en dat moslims een “wrange bijsmaak” hebben bij het herdenken van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

Eerder vandaag publiceerde Sylvana Simons een filmpje waarin ze 4 en 5 mei voor haar politieke karretje probeerde te spannen. Korte samenvatting van dat video-epos: we herdenken niet alleen de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog, maar ook dat PVV en FVD fascistische partijen zijn.

Vanuit bosrijk gebied in Gelderland doet het Haagse PvdE-raadslid Arnoud van Doorn er nog een schepje bovenop: hij meent dat moslims in Nederland niet zonder gewetenswroeging deelnemen aan de herdenkingen van 4 mei. Het “kan geen kwaad” om de gevallenen uit de oorlogsjaren te herdenken, aldus Van Doorn. Maar ook is er een “wrange bijsmaak” voor hem, aangezien moslims de nieuwe Joden aan het worden zijn. Terwijl statistieken juist laten zien dat er wereldwijd alleen maar méér moslims bijzijn, suggereert Van Doorn dat er een soort wereldwijde genocide aan de gang is tegen islamieten.

En daarom moeten we op 4 mei niet alleen stilstaan bij de Tweede Wereldoorlog, maar ook al het leed dat Europa en de VS moslims aandoet met “door het Westen gecreëerde oorlogen”.

Van Doorn staat bekend om zijn provocerende, beledigende en laatdunkende uitlatingen. Zo insinueerde de lokale politicus afgelopen maart dat Israël het coronavirus zou hebben ontwikkeld, en eist dat islamitische meisjes stoppen met dansen omdat dat hun ‘identiteit’ als moslima’s zou aantasten. Ook scheldt hij mensen die op hem onwelgevallige partijen stemmen uit voor “landverraders” en beticht ze van lidmaatschap van de al tientallen jaren verboden NSB. Dat laatste is opmerkelijk, aangezien Van Doorn zelf aangaf in overweging te nemen dat de nazi’s misschien wel de ‘good guys‘ van de Tweede Wereldoorlog waren.