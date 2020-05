Schofterig DENK-Kamerlid schold Kamervoorzitter Khadija Arib uit voor “kech” (hoer) omdat zij een wijntje dronk

Dat niemand rouwig hoeft te zijn om het feit dat DENK vermoedelijk nul zetels gaat halen bij de aankomende Kamerverkiezingen blijkt wel uit een pikante anekdote die De Telegraaf gisteravond wist op te rakelen. De Kamerleden van die partij zijn gewoon slutshamende stukken verdriet, rechtstreeks van de straat.



Welke van de drie straatschoffies turned Kamerleden het precies geweest is, vermeldt het verhaal niet. Maar duidelijk is wel dat alledrie de leden van de DENK-Kamerfractie (of dat wat er nog van over is) totaal niet deugen, omdat ze geen actie hebben ondernomen na dit voorval.

Hoe dan ook, Kamervoorzitter Khadija Arib is een geliefd doelwit van DENK omdat ze een seculiere Marokkaanse vrouw is. En dat is uit den boze bij DENK, die zulke mensen ‘bounty’s’ vinden. Iedereen zal en moet een strenggelovige moslim zijn. Vooral de vrouwen, en vooral degenen met een migratie-achtergrond. Zoniet, dan scheld je ze gewoon uit voor hoer (‘kech’, in het Arabische straattaaltje dat de DENK-achterban meester is). Zelfs al hebben ze weten op te klimmen tot voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, als ze een wijntje nuttigen zijn het domweg “kechs”.

Te triest voor woorden:

“Toen Kamer-voorzitter Arib eens een glas dronk bij het diner in het parlementaire restaurant, hoorden omstanders dat één van de Denk-Kamerleden haar ’kech’ toe siste, straattaal voor ’hoer’.”

Telegraaf-columnist Wouter de Winther stelt daarom: “Denk bracht het land helemaal niets,” en: “De PvdA leerde zes jaar geleden hardhandig wat er gebeurt als je mensen om hun afkomst en niet om hun capaciteiten op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer zet.” Zéker na deze anekdote te hebben vernomen: waarvan akte!”