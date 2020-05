Sneaky GroenLinks wil door corona getroffen ondernemers chanteren met groene gekheid: ‘Energiebesparing voor steun!’

Als het aan GroenLinks ligt, wordt de coronacrisis meteen gebruikt om bedrijven op dit zeer economisch penibele moment meteen allerlei vergroeningsmaatregelen door de strot te duwen. GL-Kamerlid Tom van der Lee heeft wel een idee waar te beginnen: dreigen geen ‘coronasteun’ uit te betalen als er niet genoeg energie bespaard wordt.

Terwijl Nederland bezig is de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog te bezweren, en daarmee – eerlijk is eerlijk – al een eind gevorderd is – heeft GroenLinks betere dingen te doen. Het gemiddelde GroenLinks-Kamerlid heeft nog geen dag van het werkzame leven bij een bedrijf in plaats van de overheid of een subsidie-instelling gewerkt, maar heeft wel een grote mond over hoe de economie moet veranderen. Nu nog, terwijl ondernemers bij bosjes omvallen door de economische pandemie die volgt op de gezondheidspandemie.

Je leest het goed, ja. GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee denkt dat deze zware crisis hét moment is om bij noodlijdende bedrijven nog even een vergroeningsdieet naar binnen te stampen:

“De Tweede-Kamerfractie wil dat de overheid bedrijven en instellingen meer achter hun vodden aanzit om energie te besparen. Dat blijkt uit schriftelijke vragen die Kamerlid Tom van der Lee heeft gesteld naar aanleiding van een onderzoek van de rekenkamercommissie voor Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg. Van der Lee suggereert om noodsteun aan bedrijven afhankelijk te stellen van het nemen van energiebesparende maatregelen.”

Voor de duidelijkheid: dit is dus dezelfde Tom van der Lee die in zijn hoedanigheid als hotemetoot bij Oxfam Novib weet had van de seksuele misbruikfeestjes die de organisatie hield in Haïti en Afrika, maar de afschuwelijke kwestie hielp in de doofpot te stoppen. We kunnen dus wel stellen dat GroenLinkser Van der Lee inmiddels het één en ander afweet van machtsmisbruik en chantage…