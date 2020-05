Strandtenten blijven nog anderhalve week dicht, en Geert Wilders is er woedend over: ‘Kinderachtig en onnodig streng!’

PVV-voorman Geert Wilders vindt het “kinderachtig en onnodig streng” dat strandtenten niet open mogen voor 1 juni. De horeca aan de kust staat te verpieteren, en dat is volgens Wilders – ondanks de coronacrisis – nergens voor nodig. “Moeten de strandtenthouders dan maar failliet gaan?”, aldus een retorische Wilders.

Nadat de scholen en kappers al beperkt open gingen anderhalve week geleden, volgt 1 juni de tweede grote ronde corona-versoepelingen: horeca mogen dan weer klanten bedienen. Een ongelukkig gekozen datum, aangezien 1 juni Tweede Pinksterdag is, terwijl ook Eerste Pinksterdag traditiegetrouw een goede dag voor de horeca is. Maar ook dan mogen zij nog niet open, en al helemaal niet eerder.

De Gemeente Den Haag heeft bovendien bevestigd dat – ondanks het mooie weer, ondanks dat versoepelingen al zijn aangekondigd – strandtenten ook gewoon hun deuren gesloten moeten houden tot de eerste dag van de aankomende maand. Ze lopen daarbij flinke omzetten mis nu het weer deze dagen zeer zomers is.

Dat is in het verkeerde keelgat geschoten bij Geert Wilders, die vindt dat de overheid “onnodig streng” is met hun beleid. Strandtenthouders dreigen massaal failliet te gaan, omdat de kustgemeente zo nodig “kinderachtig” wil zijn. De PVV-leider heeft er geen goed woord voor over:

“Belachelijk. Wel naar de bouwmarkt maar niet naar het strand? Moeten de strandtenthouders dan maar failliet gaan? Wat maakt die anderhalve week nou uit? Kinderachtig en onnodig streng dit.”

De kans dat de Haagse bestuurders gaan luisteren naar de PVV is minimaal: de partij heeft slechts twee van de 45 zetels van de plaatselijke gemeenteraad in handen, en speelt daarmee geen enkele factor van betekenis.