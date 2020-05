Sylvana Simons door het stof na delen van nepnieuws over ‘racistische handjes’ van Antwerpen: ‘Fout gedrag!’

Het Amsterdamse raadslid Sylvana Simons heeft vanochtend op Twitter haar excuses moeten aanbieden omdat ze onterecht een Belgische lekkernij voor kolonialistisch had uitgemaakt. De aantijging bleek op nepnieuws te berusten, en dus moest Sylvana haar aantijging rectificeren.

Zoals je in Nederland Haagse hopjes hebt, of Bossche bollen, zo heb je in het pittoreske Antwerpen net over de grens de Antwerpse handjes. Chocolade ledematen die zijn uitgegroeid tot een ware volkslekkernij. Maar daardoor – na de man die de pepernoten rondstrooit – ook in het vizier gekomen van niemand minder dan de zelfbenoemde racismebestrijder Sylvana Simons. Zij meent dat de Antwerpse handjes een “viering” van het brute Belgische koloniale regime in Congo zijn. Dat was “huiveringwekkend,” zegt Sylvana. En: “Nog steeds “gevierd” met de populaire chocolade handjes in België.”

Voor die laatste opmerking werd Simons vanochtend op de vingers getikt door een taalcoach, die haar uitlegde dat de handjes van Antwerpen honderden jaren teruggaan – veel langer al dan het zestig jaren geleden beëindigde koloniale bewind in Congo. Sylvana kon niets anders doen dan bedekt haar excuses aanbieden voor het verspreiden van een bloedfabel:

“Mij was verteld dat de “Antwerpense handjes” hun oorsprong hebben bij de gruweldaden van Koning Leopold. Blijkt niet zo te zijn, hij werd slechts geïnspireerd door eerdere gruwels.”

Ook noemt Sylvana de opmerking van haarzelf achteraf “fout gedrag“.

Bovendien kondigt de BIJ1-partijleider aan snel weer eens naar Antwerpen op vakantie te gaan. “Ik ken Antwerpen als een mooie stad”, schrijft ze: “Ik hoop ik zeker “na alle toestanden” snel weer eens te mogen zijn.”

Het is niet de eerste keer dat Sylvana haar verontschuldigingen moet aanbieden na en plein public nepnieuws verkocht te hebben. Eerder moest ze een onwaarheid over president Trump die ze verspreidde tijdens een talkshow ook al weer inslikken.