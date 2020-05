Sylvana Simons en D66 vallen Brabantse coalitie met Forum voor Democratie aan: ‘Radicale midden?!’

Het is dan eindelijk beklonken: VVD, CDA, Forum voor Democratie en een lokale Brabantse partij gaan samen besturen in de zuidelijke provincie. Dat leidt tot een hoop hysterische reacties, onder meer bij Sylvana Simons en diverse D66-politici. Allemaal doen ze alsof het Derde Rijk uit de dood is opgestaan en haar zetel verplaatst heeft van Berlijn naar Den Bosch.

Dat BIJ1’ers en D66’ers teleurgesteld zijn dat zij geen deel uitmaken van de nieuwe regeercoalitie van Noord-Brabant, daarvoor kan je nog wel begrip opbrengen. Of dat ze op inhoudelijke gronden ernstige problemen hebben met het voorgenomen beleid op het ene of andere punt? Ook wel. Maar de hysterische wijze waarop ze nu tekeergaan tegen het nieuwe regeerakkoord voor Brabant? Lichtelijk overtrokken, nietwaar?

Zo vindt het Amsterdamse raadslid Sylvana Simons dat het CDA niet meer de term “radicaal midden” mag hanteren. Ze werken immers samen met radicaal-rechts nu, aldus de lokale politica op social media.

Simons leende haar opmerking van D66-europarlementariër Sophie in ’t Veld die het CDA ook nog eens kielhaalde voor hun samenwerking met de autocratische Hongaarse premier Orbán. Ook partijgenoten van In ’t Veld roeren zich.

Het Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma zegt tegen CDA’er Pieter Omtzigt:

“Beste Pieter Omtzigt, terecht zet jij je in tegen de afkalving van de rechtstaat op Malta. Samen strijden we tegen ondermijning van de rechtstaat in Rusland. Wanneer spreek je je uit over de samenwerking van CDA Brabant met een partij die in Nederland de rechtsstaat aanvalt?”

En zijn D66-collega Jessica van Eijs vult aan:

“Brabant is mijn thuis. […] Het is treurig en ik maak me grote zorgen.”

Eén ding is dus duidelijk: de inkt van het VVD-FVD-CDA-regeerakkoord in Brabant is droog. Maar of het daarmee ook gedaan is met het nauwelijks gefundeerde visioen dat Noord-Brabant nu een fascistisch bestuur krijgt…? Ik houd er mijn adem niet voor in.