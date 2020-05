Sylvana Simons: ‘Het Nederlands is niet vrijwillig mijn moedertaal!’

Op Twitter beweert Sylvana Simons vandaag dat het Nederlands ‘onvrijwillig’ haar moedertaal is. Ze valt daarmee een andere twittergebruiker bij, die stelt: “We’ve been colonised and displaced by the state!“

De Amsterdamse politica Sylvana Simons stelt vandaag op social media dat het Nederlands weliswaar haar moedertaal is, maar niet uit vrije keuze. “Niet vrijwillig, maar ja, inderdaad. Hoezo?” Aldus de tekst van de oprichtster van BIJ1.

De opmerking van het gemeenteraadslid volgt op een opmerking van een Twittergebruiker met een Surinaamse vlag in zijn bio, die een onprettige ervaring had op Zoom, een app voor videovergaderingen. Deze “@Bruinmang” beschrijft het incident als volgt:

“Een Nederlandse docent van mijn werkgroep zoom-meeting really just flipped a “is Nederlands jouw moedertaal?” on me. Sir, we’ve been colonised and displaced by the state ✌🏾”

Waarna Sylvana Simons dus haar opmerking maakt over het onvrijwillige karakter van het Nederlandse als moedertaal, waarna ze daar nog aan toevoegt: “Voor de volgende keer,” met een knipoog bestemd voor de volgende keer ‘Bruinmang’. Deze antwoordt: “Exact! We zijn moe. Kolonialisme is zogenaamd voorbij en vermeend een “old-topic”, maar het heeft zoveel impact op het postkoloniale denken.” Die laatste tweet kreeg een hartje van Sylvana.