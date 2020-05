Sylvana Simons: ‘Ik zie niet achter elke boom racisme, maar wel een aantal hele hoge!’

BIJ1-partijleider Sylvana Simons reageerde op de beschuldiging dat zij achter “elke boom racisme” zou zien. Ze ontkent het, maar slechts halfhartig: want achter “een aantal hele hoge bomen” verschuilen zich wel degelijk racisten, aldus het Amsterdamse gemeenteraadslid.

Ik krijg vaak t verwijt achter elke boom racisme te zien. Niet elke. Maar wel een aantal hele hoge. https://t.co/UDsnCpwGUY — Sylvana Simons (@SylvanaBIJ1) May 11, 2020

Eén van de bekendste Nederlandse politici die constant hamert op het idee dat in ons land racisme welig tiert, is Sylvana Simons die met haar partij BIJ1 één gemeenteraadszetel in Amsterdam bezet houdt. Politieke tegenstanders van de voormalige TMF-vj nemen haar al enkele jaren op de hak door te beweren dat zij achter iedere boom een racist zou zien.

Daar komt Simons nu op terug. Ze geeft haar weghonende opponenten deels gelijk. Achter bepaalde bomen in dit land zit wel degelijk racisme, maar niet achter allemaal. Maar sommige “hoge bomen” herbergen wel degelijk een portie rassendiscriminatie.

De Amsterdamse politica doet haar uitspraken nu naar buiten komt dat de Belastingdienst bepaalde mensen extra gecontroleerd heeft op fraude als zij een tweede nationaliteit hadden. Haar partij vindt dat een zeer ongelukkige gang van zaken: “De Belastingdienst heeft zich jarenlang schuldig gemaakt aan etnisch profileren. Levens zijn in puin gebracht, het menselijk leed is niet te herstellen,” schrijft BIJ1 op social media: “Institutioneel racisme moet worden aangepakt en de verantwoordelijken mogen hun straf niet ontlopen.”

Het lijkt er dus op dat Sylvana Simons niet alleen wat hoge bomen in dit land racisme verwijt, maar ze ook zonder genade wil omhakken.