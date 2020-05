Sylvana Simons: ‘Komende Tweede Kamerverkiezingen halen wij 1 á 2 zetels en krijgen we voet tussen de deur!’

BIJ1-partijleider Sylvana Simons heeft er “alle vertrouwen” in dat zij over pakweg 10 maanden lid is van de Tweede Kamer. Maart volgend jaar zijn er verkiezingen, en het radicale raadslid uit Amsterdam rekent erop dat zij dan zal toetreden tot het parlement. “Onwards and upwards,” verklaart ze op een livestream van haar partij.

Wegens het coronavirus kunnen partijen nog altijd geen grote bijeenkomsten houden, maar gelukkig is er het internet. Daar hield BIJ1, de partij van Sylvana Simons gisteravond haar eerste “webinar” over de speerpunten van de politieke beweging. Het was meer een vraag-en-antwoordsessie met het raadslid uit de hoofdstad dan daadwerkelijk een college, maar dat mocht de pret niet drukken.

Sylvana sprak over diverse onderwerpen, waaronder dat zij trots is op het label “radicaal”, dat zij acties tegen Zwarte Piet nog altijd dapper en nodig acht, en dat ze tegenwoordig tekent om lol in de politiek te blijven houden.

Maar ook blikte La Simons vooruit op de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar lente. Het is nog even “spannend” of die überhaupt kunnen doorgaan wegens Covid-19, maar Sylvana rekent erop dat zij zal zegevieren tijdens die stembusgang.

Ze gaat uit dat ze 1 á 2 zetels moet kunnen halen in maart 2021. Waar ze dat vertrouwen vandaan haalt is niet duidelijk: opiniepeilers geven haar al jaren geen schijn van kans om in de Tweede Kamer terecht te komen, en ook bij de Gemeenteraadsverkiezingen van 2018 haalde de partij slechts de kiesdrempel met de hakken over de sloot met één restzeteltje. De partij van Sylvana bleek buiten de Bijlmer heel slecht te scoren.

Optimistisch is de lokale politica over haar nationale ambities in ieder geval wel: zij gaat dus uit van 1 á 2 zetels, en anders? Dan wordt het “op een houtje bijten.” Met enige voorzichtigheid: zullen we dus alvast de houtzagerij bellen?