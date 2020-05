Sylvana Simons kondigt volgende traditie aan die op de helling moet: drie zoenen op de wang

BIJ1-partijleider Sylvana Simons heeft in een livestream op Facebook onthuld welke Nederlandse traditie de volgende is die wat haar betreft beter kan verdwijnen: drie kussen op de wang geven. Geef elkaar liever een dikke Surinaamse knuffel, zo meent het raadslid uit Amsterdam.

Gisteravond heeft Sylvana Simons, partijleider van haar beweging BIJ1 in gesprek met Wij blijven hier, verteld welke Nederlandse gewoonte wat haar betreft liever niet hoeft terug te keren als de coronacrisis eenmaal voorbij is. Ze kiest voor de Nederlandse manier van afscheid nemen: drie zoenen op de wang. Het gebeurt in dit land “te pas en te onpas” en heeft liever dat het in het verleden blijft – evenals tradities als Zwarte piet en vermeende racistische politieagenten. Sylvana

“Ik zeg je heel eerlijk: het te pas en te onpas drie kusjes [geven, red.] hoeft van mij ook niet. Ik geef mijn dierbaren graag een lekkere dikke brasa, maar mensen die ik 5 minuten ken en dan bij het afscheid wéér die drie kusjes… Van mij mag het in het verleden blijven.”

Naast de drie zoenen noemt Simons ook het “nieuwe hygiënebesef” als iets dat zou moeten blijven, en dat Nederland nu massaal de handen aan het wassen is. “Gewoon netjes,” meent het Amsterdamse raadslid en ze hoopt dat we daar ook mee zullen doorgaan als het coronavirus is overgewaaid.

In het Zoom-gesprek stipt Sylvana Simons verder haar persoonlijke politieke drijfveren aan, en benadrukt ze dat linkse partijen elkaar niet moeten aanvallen. Het gesprek had eigenlijk vorige week moeten plaatsvinden, maar door een technische fout aan de kant van Wij blijven hier – dat zegt graag ‘een blik te gunnen in de “wondere wereld” van de Nederlandse Moslim’ – werd de video niet geüpload naar Facebook.