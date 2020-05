Theo Hiddema (FVD): Meer, meer, meer, mondkapjes!

Vandaag vond in de Tweede Kamer het debat plaats over de afzwakking van de coronamaatregelen die premier Rutte en minister De Jonge gisteren aankondigden tijdens hun persconferentie. Theo Hiddema wilde namens FVD vooral weten waarom de anderhalvemetersamenleving dan wél overeind blijft, en er niet gewoon veel meer mondkapjes komen?

We gaan eindelijk een beetje uit de lockdown. Maar niet genoeg. @THiddema: “Een 1,5-meter-samenleving is niet normaal en zal ook nooit normaal worden.” Heeft het kabinet wel andere opties overwogen, zoals veel meer mondkapjes en veel meer testen, zoals in Azië? #FVD ⤵️ pic.twitter.com/lmLlHPLYAK — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) May 7, 2020

Vandaag weer een groot coronadebat in de Tweede Kamer. PVV-leider Wilders gebruikte zijn tijd om het kabinet af te blaffen, maar Forum voor Democratie hanteerde eerder het fileermes dan de botte bijl. Namens de oppositiepartij pleitte Theo Hiddema vooral voor het inruilen van de anderhalvemetermaatschappij voor vooral véél meer mondkapjes.

Want de maatregel waar het kabinet nu op inzet zou in de basis niet menselijk zijn. “Mensen zijn sociale wezens, en sociale afstand past daar niet bij,” aldus Hiddema: “Mensen worden doodongelukkig als ze iets als normaal moeten gaan beschouwen dat tegen de menselijke natuur ingaat.”

Een alternatief zou daarom gevonden moeten worden in mondkapjes op véél meer plekken te laten dragen. Dan kan die ‘niet-menselijke’ maatregel van anderhalve meter afstand houden ook worden geschrapt, zo luidt de redenatie van Forum voor Democratie.

