Theo Hiddema (FVD) pakt “tegellichter” aan voor adelaar op bureau: ‘Godsklere! Himmler heeft mij deze vogel gegeven’

Op het bureau van Theo Hiddema in de Tweede Kamer staat een adelaar, en nadat een “tegellichtende” journalist daar opheldering over vroeg kreeg hij gisteren een zeer gepeperd antwoord van de nummer 2 van Forum voor Democratie: “Godskolere!”

FVD-Kamerlid Theo Hiddema heeft zeer sarcastisch uitgehaald naar HP/De Tijd-journalist Ton F. van Dijk, die gisteren onthulde dat Freek Jansen – een persoonlijk medewerker van Thierry Baudet – een fascinatie koestert voor de economie van het Derde Rijk en een e-mailadres vervalste van een Commisaris van de Koning.

Want behalve Van Dijk mengde ook NRC-columnist Tom-Jan Meeus zich in de strijd die reageerde met een kort “Ironie, iemand?” Dat was in het verkeerde keelgat bij Theo Hiddema, die via social media direct een reactie de virtuele deur uitdeed:

“Zonder ironie Tom-Jan Meeus , heb je weleens de aandrang om jezelf te vergewissen hoe een vork in de steel steekt en dan maar een keer niet schieten in de reflex “ FVD, Freek Jansen, nou dan weet je het wel, dan is het Derde Rijk niet ver weg” Tip: vraag Freek hoe het zit.”

Maar na Meeus verschijnt ook Van Dijk weer ten tonele die Hiddema begint te bevragen over het adelaarsbeeld op het bureau van de FVD’er. Daar reageert Hiddema vervolgens al helemaal geprikkeld op, zeker gezien de impliciete bewering dat hier een bepaalde bewondering voor het nazi-bewind van Adolf Hitler van zou uitgaan. Hiddema:

“Godsklere Ton van Dijk heeft me te grazen. Nu smoezen verzinnen zal me opbreken bij zo’n tegellichter. Ik hang. Dan maar alles eruit: Herr Himmler heeft mij deze vogel in persoon overhandigd vanwege mijn verdiensten voor de Endsieg. Oorlog naar de klote maar vogeltje mooi terecht”