Thierry Baudet: ‘1 miljoen Nederlanders dreigen werkloos te worden, want kabinet ruïneert horeca!’

FVD-leider Thierry Baudet is niet te spreken over de wijze waarop het Nederlandse kabinet de heropening van de horeca geregeld heeft. De banen van maar liefst 1 miljoen Nederlanders staan op het spel, omdat ons land een veel strenger beleid hanteert dan onze buurlanden. Onze horeca wordt “geruïneerd,” stelt Baudet.

Gisteren sprak Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet met horeca-ondernemer René Boogaard in zijn tv-studio voor het FVD Journaal. Boogaard heeft een aantal grote bedrijven onder zich en stelt dat de situatie “heel lastig” is – niet alleen voor hem, maar ook voor de hele sector. Dat is een gespannen situatie, want de horeca is de “grootste werkgever van Nederland.” Als er daar dus iets grondig mis gaat, gaat ons land daar dus disproportioneel veel economische last van krijgen.

Boogaard stelt zijn pessimistische voorspelling over faillisementen nog eens naar beneden bij: bij het begin van de coronacrisis dacht hij dat éénderde de lockdown niet zou overleven. “Inmiddels ben ik bang dat we over tweederde praten,” zegt hij.

Baudet reageert: “Dat is onvoorstelbaar, en dat zou een economische val van Nederland betekenen die zijn weerga niet kent. Tweederde van de mensen in die sector, met alle spin-off die dat weer heeft!”

Boogaard geeft aan dat één optie ligt bij de vastgoedsector wat milder te laten zijn voor hun horeca-huurders. Geen uitstel van betaling, maar echt huurverlaging of kwijtschelding. Maar ook het kabinetsbeleid krijgt er van langs: “De maatregelen die [het kabinet] nu heeft voorgesteld, van 1 juni, onvoldoende en twijfelachtig,” oordeelt de politicus: “Ze hebben nu gezegd dat je tot dertig man mag toelaten in die zaken. Dat is natuurlijk onzin als je een zaak hebt waar normaalgesproken vijfhonderd mensen in kunnen. Daar kan je meer dan dertig man toelaten.” In een bijschrift van de video op Twitter is de FVD-voorman zelfs nog feller: de horeca wordt “geruïneerd” stelt hij, “door onnodig strenge maatregelen van het kabinet.”