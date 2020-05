Thierry Baudet en economische expert luiden alarmbel voor neerwaartse spiraal: ‘Een economische pandemie!’

Nederland loopt een groot economisch gevaar. Het is van groot belang om de Nederlandse economie onmiddellijk te stimuleren, anders geraakt het land in de financiële slop. Aldus een nieuwe video van Forum voor Democratie, waarin Thierry Baudet en partij-econoom Alexander van Ketwich-Verschuur grote zorgen uiten over de steeds verder stagnerende bedrijvigheid in ons land.

Als we niet uitkijken raakt Nederland door de coronacrisis in een neerwaartse economische spiraal. Daarvoor waarschuwen FVD-partijleider en oud-bankier Alexander van Ketwich-Verschuur in een nieuwe video van Forum voor Democratie. Als we niet uitkijken, aldus de twee, dan besmetten alle economische sectoren besmet elkaar met financiële rampspoed en spreken we zeer binnenkort behalve over de gezondheidspandemie ook over een economische pandemie.

Op hun YouTube-kanaal schrijft de partij:

“Er dreigt naast de coronapandemie nu ook een economische pandemie: een keteneffect van economische misère die leidt tot een neerwaartse spiraal. FVD kijkt vooruit en maakt zich grote zorgen. Het wordt tijd om nu écht goede keuzes te maken. We praten erover met oud-bankier Alexander van Ketwich-Verschuur.”

Als de indringende voorspellingen van Forum voor Democratie op waarheid berusten, is het te hopen dat VVD, CDA, ChristenUnie en D66 hun oor te luister willen leggen bij mensen als Van Ketwich-Verschuur. En dus niet alleen luisteren naar politici en experts die hun hele leven nog geen baan hebben gehad die niet betaald werd door de belastingbetaler.